سجلت ارتفاعا في معدلات الحرقة عبر البحر

حرس السواحل تُحبط ابحار 500 جزائري خلال شهر سبتمبر

عادت ظاهرة الهجرة غير الشرعية اتجاه الضفة الأخرى من المتوسط من جديد بقوة، في محاولة من الحراقة بلوغ أوروبا قبيل فترة الخريف والشتاء أين تكون حالة البحر غير مستقرة ونسب فشل الرحلات كبيرة مقارنة بفصل الصيف.

أحبطت قوات حرس السواحل التابعة لوزارة الدفاع الوطني، منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، عدد معتبر من محاولات الهجرة غير الشرعية من مختلف مناطق الوطن الساحلية نحو الشواطئ الأوروبية، حيث تجاوز عدد الأشخاص المضبوطين في هذا الصدد الـ 500 حالة في ظرف 25 يوما فقط، من بينهم شباب، نساء وأطفال، حلموا ببلوغ اسبانيا أو إيطاليا على متن قوارب الموت وأخرى للنزهة.

تكشف الأرقام التي تتوفر عليها المحور اليومي نقلا عن نشريات وزارة الدفاع الوطني التي تصدر بشكل شبه يومي، أن سواحل وهران، عين تيموشنت والقالة عرفت منذ الفاتح سبتمبر الجاري، أكبر عدد من محاولات الحرقة نحو اسبانيا وإيطاليا ومن ثم الانتشار في دول أوروبية أخرى تشهد استقطاب كبير لـ الحراقة الجزائريين على غرار فرنسا، بلجيكا، ألمانيا وغيرها، كما عرفت هذه السواحل أكبر عدد من الموقوفين أيضا، تضاف إليها افشال محاولات هجرة من سواحل تلمسان، الشلف، مستغانم، سكيكدة، عنابة والغزوات.

يتم في بعض الأحيان توثيق مشاهد انطلاق قوارب الموت من الشواطئ الجزائرية نحو أوروبا ولحظات الوصول لسواحل اسبانيا وإيطاليا ونشرها على مواقع التفاعل الاجتماعي على غرار فايسبوك، حيث كشفت فيديوهات وصور لعمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر محاولة أطفال ونساء وعائلات بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، متحدين كل الأخطار واحتمالات الغرق والموت، علما أنه في بعض الأحيان يتم تداول أخبار انقاذ بواخر شحن ومسافرين وكذا تلك التابعة لحرس السواحل الاسباني والإيطالي لمهاجرين جزائريين في عرض البحر تعرضت قواربهم لأعطال وتوقفت محركاتها مع بقاء آخرين في عداد، ورغم هذا إلا أن قوارب الموت لا تزال تستهوي شباب في مقتبل العمر هربا من الظروف الاجتماعية وغيرها.