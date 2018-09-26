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تمديد التسجيلات بالتكوين والتعليم المهنيين لغاية 30 سبتمبر

  26 سبتمبر 2018 - 11:39   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الوطني
تمديد التسجيلات بالتكوين والتعليم المهنيين لغاية 30 سبتمبر

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين الثلاثاء عن تمديد فترة التسجيلات بكافة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين عبر التراب الوطني إلى غاية 30 سبتمبر الجاري.

 

وذكرت الوزارة في بيان أن هذا الإجراء يهدف الى "تمكين جميع الشباب وطالبي التكوين من الالتحاق بمؤسسات ومراكز التكوين، وإتمام إجراءات التسجيل ويمنح فرصة لكل الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط للاستفادة من تكوين بمراكز التكوين والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني لاكتساب مهارات مهنية، والحصول على شهادة تسمح لهم بالاندماج في عالم الشغل"، كما تمت الإشارة حسب ما نشرته واج إلى أن هذه الشهادة تتيح لكل الطلبة ايضا الفرصة "للحصول على تأهيل مهني، وتسهل لهم عملية المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا".

 

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