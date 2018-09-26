ارتفاع عدد الأطباء الممارسين في فرنسا

كشف المجلس الوطني لعمادة الأطباء الفرنسيين، أن نحو 4404 طبيبا ممارسا جزائريا يتواجد في فرنسا منذ جانفي 2017 من أصل 14305 طبيا جزائريا في فرنسا، وهو ما يشكل زيادة بنحو 60 بالمئة.

وتشير احصائيات المجلس التي نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية الاربعاء إلى أن نحو 4404 طبيبا ممارسا جزائريا يتواجد في فرنسا منذ جانفي 2017، وبحسب نفس المصدر فإن هذا ما يشكل زيادة بنحو 60 بالمئة، ويمثل الأطباء الجزائريين ربع الأطباء المولودين في الخارج ويمارسون المهنة في فرنسا، أما الأطباء المولودين في الجزائر والمتخرجين من الجامعات الفرنسية فيقدرون بنحو 14305 طبيا جزائريا في فرنسا.

وترى صحيفة لوموند أن هذه البيانات تتعلق فقط بأطباء مجلس عمادة الاطباء، وهي لا تشمل أولئك الذين وظفتهم المستشفيات مباشرة بموجب قوانين محددة.