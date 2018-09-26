مدلسي يشارك بالمغرب في أشغال ندوة علمية حول القضاء الدستوري

يشارك رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، يومي 27 و28 سبتمبر الجاري بمراكش في المغرب على رأس وفد من المجلس، في أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها المحكمة الدستورية المغربية، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الندوة، التي ستشهد حضور العديد من هيئات الرقابة الدستورية الأجنبية والمنظمات الجهوية واللغوية المختصّة في القضاء الدستوري، ستتناول موضوع، "الولوج إلى القضاء الدستوري، الرهانات الجديدة للرقابة البعـدية على دستورية القوانين".