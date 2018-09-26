في دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو

المجلس يندد بـمحاولة أطراف خارجية فرض قانونها على تسيير الخدمات الجامعية

ندد، أمس، رئيس المجلس الشعبي الولائي، يوسف أوشيش، بالوضع الراهن السائد في جامعة تيزي وزو، حيث اتهم محاولة أطراف خارجية فرض قانونها داخل الجامعة، مطالبا في الوقت ذاته من المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي بالولاية بضرورة تقديم توضيحات وإزالة اللبس عن التصريحات الخطيرة التي أدلى بها مؤخرا، حيث أفاد بوجود أقلية تعمل بكل ما في وسعها للمساس بجامعة مولود معمري.

انتقد رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للهيئة، واقع الحال الذي ميز الدخول الاجتماعي الجديد وتداعياته، حيث عرى السلطات العمومية التي حملها المسؤولية التي جعلت الدخول الجامعي يجري في مناخ يسوده القلق والغموض شعور يؤكده غياب وجهات نظر فعالة ولبس يطبع كيفية تسيير شؤون الخدمات العمومية ما كان وراء إثارة غضب كافة طبقات المجتمع وإثارة ضائقة اجتماعية. وأكثر من ذلك وعند تطرقه إلى موضوع الدخول الجامعي لسنة 2018 /2019، شدد رئيس المجلس من لهجته عندما ندد واتهم أطرافا خارجية بمحاولة زعزعة استقرار جامعة تيزي وزو، إذ صرح قائلا: غرباء عن الجامعة يحاولون فرض قانونهم لاسيماعلى مستوى الإقامات، كل هذا جعل الطلبة تائهين. وهو المشهد الذي تطبع صوره سوء الصيانة لمرافق الخدمات الجامعية، غياب شامل للأمن، نقص المقاعد البيداغوجية، تأخر فادح في تسليم المشاريع المبرمجة والموجهة للقطاع، مضيفا أن الاطلاع على هذه النقائص ومعاينتها لدى الزيارة الميدانية التي قادها المجلس إلى مختلف كليات وإقامات الجامعة، اثبتت مرة أخرى أن ملف تسيير الخدمات الجامعية بالولاية بمثابة الحلقة الأضعف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عن سوء التكفل بالطالب. أقولها وأتحمل مسؤولياتي أن التدخل في تسيير الخدمات الجامعية يجب أن يتوقف، إذ أن الأموال المسخرة من طرف الدولة للتكفل بالطالب يحتم أن تصرف في هذا المسعى وبكل عقلانية، يضيف يوسف أوشيش الذي أكد على حتمية وضرورة اعتماد قرارات استعجالية من شأنها معالجة مثل هذه المشاكل التي تمس بسمعة الجامعة وضرب استقرارها، خاصة في المواضع ذات الصلة بأمن الجامعة ومرافقها وذلك عن طريق تدعيم الأمن على مستوى الإقامات وكليات جامعة الولاية، فضلا عن النضال من أجل تحسين التكفل بالطلبة عن طريق صيانة المرافق وتحسين التكفل الطلبة على الصعيد الاجتماعي والتسريع من وتيرة انجاز مشروع 1500 سرير والقطب الجامعي بـ2700 مقعد جامعي، مع العمل على تسجيل قطب جامعي جديد لصالح الولاية ناهيك عن كلية للطب وغيرها من المرافق البيداغوجية التي من شأنها أن تعيد لجامعة تيزي وزو هيبتها، يضيف رئيس المجلس الشعبي الولائي يوسف أوشيش.