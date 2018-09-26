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ولد عباس والنواب يصطدمون بالمانع القانوني في النظام الداخلي للمجلس

سحب الثقة من بوحجة... تمخّض الجبل فأنجب فأرا!

  26 سبتمبر 2018 - 23:55   قرئ 55 مرة   0 تعليق   الوطني
سحب الثقة من بوحجة... تمخّض الجبل فأنجب فأرا!

أنهى الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس اجتماعه بنواب الحزب أمس، دون التطرّق لقضية  سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، على خلفية رفضه العدول عن قرار إنهاء مهام الأمين العام للهيئة، بشير سليماني، بينما أعلن عن تنصيب لجنة بالمجلس لدراسة أي طارئ قد يحدث.

تحوّل اجتماع ولد عباس بنوابه في البرلمان إلى ما يشبه  الجعجعة دون طحين، بعد  البلبلة التي أثارتها مسألة تحالف النواب من أجل سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، بسبب ما قالوا إنه  مخالفة لأوامر الرئيس. ويتعلق الأمر، وفقا لمصادر أفلانية، بـتعليمة رئاسية كان ولد عباس قد أبلغ بها بوحجة، تأمره بإعادة الأمين العام للمجلس بشير سليماني، الذي أنهى مهامه قبل ثلاثة أيام. وطلب بوحجة من ولد عباس إرسال  التعليمة الرئاسية حتى يطّلع عليها، وهي التعليمة التي لا يحوز عليها ولد عباس أصلا.

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واستكمل أمين عام الحزب العتيد اجتماعه المغلق مؤكّدا للنواب حصوله على تعليمة رئاسية رفض بوحجة تنفيذها تتعلق بإعادة بشير سليماني. بالمقابل صرّح للصحافيين عقب الاجتماع، بأنّه ترك اجتماع كتلة الحزب العتيد مفتوحا إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية سنة 2019، مردفا في حديثه مع نواب الكتلة الذين حضروا بقوة للاجتماع الاستثنائي أنه  لا مكان لمن لا يعترف بقرارات الرئيس لا بالحزب ولا بأجهزة الدولة.

وأعلن ولد عباس عن تنصيب لجنة بالمجلس الشعبي الوطني، لدراسة أي طارئ قد يحدث، مضيفا أن هذه اللجنة ستراقب أي خطأ وكل من يخرج عن الولاء للرئيس، مضيفا أنه خلال الاجتماع لم يتم التطرق إلى سحب الثقة من أي شخص من الكتلة البرلمانية، قائلا:  اللي يفوت الخط الأحمر في البرلمان مش منا. وتابع الأمين العام لـ الأفلان مؤكدا أنه لا يتدخل في صلاحيات رئيس المجلس، وأنه يتدخل في صلاحيات المجلس فقط.

ووفقا لمصادر من الحزب، فإنّ ولد عباس مدعوما بالنواب ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، لم يجدوا مخرجا قانونيا من أجل سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني في ظل اصطدام ذلك بالمانع الوارد في النظام الداخلي للمجلس، ولا يمكن تنحية بوحجة إلا عن طريق استقالته. حيث لم يرد في المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس أي شيء عن  سحب الثقة، وجاء فيها:  في حال شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور.

وانتهى الحزب بمناقشة عامة بين النواب الذين عرضوا مشاكلهم المحلية، بينما أعطى الأمين العام تعليمات حول ضرورة الالتزام بموقف الحزب المبدئي في دعم الحكومة، لاسيما مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس، في انتظار إحالته على مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أيام.

حكيمة ذهبي

 

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