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يفترض تطهير المجاري المائية والبالوعات تفاديا للفيضانات

الجماعات المحلية تتأخر في مباشـرة استعداداتها للتقلبات الجوية

  26 سبتمبر 2018 - 23:56   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الوطني
الجماعات المحلية تتأخر في مباشـرة استعداداتها للتقلبات الجوية

باشرت العديد من بلديات الوطن استعداداتها المتعلقة بالتقلبات الجوية المتوقعة خلال فصلي الخريف والشتاء، لكنها كانت متأخرة، بينما شهدت ولايات شرقية وغربية وجنوبية أمطارا طوفانية تسببت في خسائر مادية وبشرية، على غرار ما وقع في تبسة، قسنطينة، أم البواقي وأدرار ومناطق أخرى.

 

تسابق بلديات الوطن الزمن لتطهير المجاري المائية والوديان والبالوعات تحسبا للتقلبات الجوية التي يعرف بها فصلا الخريف والشتاء، وتسببت في خسائر مادية وبشرية على مستوى بعض الولايات الشرقية والغربية والجنوبية، خلال الأيام الماضية، حيث تكون الجماعات المحلية قد استجابت لتعليمات وزارة الداخلية التي لمست تأخرا وتقاعسا في التحضير لموسم التقلبات الجوية، وهي الوضعية التي كشفتها الأمطار الأخيرة التي تسببت في فيضانات في قسنطينة، تبسة، أم البواقي، تمنراست، أدرار وورقلة وغيرها، وقد شوهد في هذا الصدد قيام الجماعات المحلية بتنقية الوديان والبالوعات لتسهيل سريان مياه الأمطار فيها ومنع خروجها عن مسارها وتسببها في فيضانات.

ومن المفترض أن تقوم الجماعات المحلية بتحضيراتها المتعلقة باستقبال التقلبات الجوية التي يعرفها فصلا الخريف والشتاء مسبقا، من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير لتحقيق سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات والتجهيزات العمومية، في إطار تطبيق السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى، وتسيير الكوارث، للحد من الآثار الناجمة عنها، وخير دليل على عدم التنفيذ الصارم للأشغال اللازمة المتعلقة بصيانة وإعادة تأخر تهيئة التجهيزات العمومية تحضيرا للتقلبات الجوية المتوقعة خلال فصلي الخريف والشتاء، مما وقع مؤخرا في ولايات قسنطينة، تبسة وأم البواقي، إضافة الى أدرار وتمنراست.

ويتكرر مشهد انسداد البالوعات مع كل خريف أو شتاء، حيث تشهد العديد من المدن والأحياء بوسط وشرق وغرب الوطن وحتى الجنوب بسببها فيضانات، ومع سقوط أولى زخات المطر تتحول الشوارع والطرق إلى بحيرات مائية تتسبب في شلل حركة المرور وتعطل المواطنين من عمال وموظفين ومتمدرسين عن بلوغ أماكن عملهم، وكذلك الأمر بالنسبة للنفايات التي تتراكم على مستوى المجاري المائية والوديان وتؤدي لارتفاع منسوب المياه فيها بما يمكن أن يهدد سلامة وأمن المواطن.

يشار إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحركت في هذا الصدد بعد الذي شهدته بعض ولايات الوطن مؤخرا جراء الأمطار المتساقطة، وقامت بإيفاد لجان وزارية مشتركة لمعاينة الأوضاع والخسائر، وكذا تشخيص أسباب الفيضانات واتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجتها وإزالة مخلفاتها.

زين الدين زديغة

 

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