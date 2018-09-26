شريط الاخبار
ملف المفقودين والحركى في أجندة زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية للجزائر الجماعات المحلية تتأخر في مباشـرة استعداداتها للتقلبات الجوية حجز 3 أطنان من الكيف ومراقبة خمسة ملايين مسافر صدام ناري بـ 6 نقاط بين النسر الأسود والكناري الرئيس بوتفليقة يرسم التغييرات في المؤسسة العسكرية سحب الثقة من بوحجة... تمخّض الجبل فأنجب فأرا! المجلس يندد بـمحاولة أطراف خارجية فرض قانونها على تسيير الخدمات الجامعية ارتفاع طفيف للبرنت بسبب تهديدات ترامب لأعضاء أوبك البنك الإفريقي للتنمية يدعو المتعاملين الجزائريين للانضمام إلى مبادرته الجزائر تدعو لوقف التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية أين ذهبت 40 مليار دينار لحماية المدن الجزائرية من الفيضانات؟ دوائر وزارية تتقاذف المسؤوليات حول أسباب الفيضانات الصراع يعود مجددا لبيت الـ كناس ويُهدد بتفجير الأوضاع غضبان يدعو إلى فتح قنوات التواصل الدائم مع متقاعدي الجيش خام البرنت يقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات ويتجاوز 82 دولارا الداخلية تنفي التحقيق مع عبد الغني هامل مخطط عمل لمواجهة خطر الأوبئة المتنقلة عن طريق المياه بارونات تهريب العملـة إلى الخارج يغيّرون مسالك عملياتهم متقاعدو الجيش يقررون تعليق حركتهم الاحتجاجية مؤقتا توقيف جزائري وسوري في البوسنة بحوزتهما أسلحة تصريحات باجولي شخصية ولا تُمثله إلاّ هو الرئاسة تُلغي قرار أويحيى بخوصصة مجمّع فرتيال مجلس الوزراء ينعقدغدا للمصادقة على مشروع قانون المالية التشريعات الخاصة بتسيير الكوارث الطبيعية تحتاج إلى تحيين اجتماع الجزائر ينعش البرميل وتوقعات ببلوغه 100 دولار بداية 2019 التغيرات المناخية تنعكس سلبا على الأمن الغذائي في الجزائر طاسيلي إيرلاينس تتحصل على الاعتماد الدولي للمرة الرابعة على التوالي تفكيك شبكة مختصة في التهريب الدولي للمركبات إحباط محاولة حرقة 44 شخصا بوهران وعين تموشنت بوحجة ينجح في إبعاد بشير سليماني 13 ألف شراكة سمحت بتأهيل 650 ألف ممتهن  قطارات لنقل المعتمرين من المطار إلى مكة والمدينة هذا الموسم أويحيى يرفض الانضمام لمبادرة ولد عباس الحكومة تمنح عددا محددا من التأشيرات لمسيحيي الكنيسة الكاثوليكية لحضور تطويب الرهبان قايد صالح: على أفراد الجيش إدراك المهام الموكلة لهم لحماية البلاد طلبة وأطباء وعمال يتمسكون بمطالبهم ويعودون إلى الشارع غضب عمالي على خوصصة مجمّع فرتيال ركود في سوق السيارات المستعملة وتراجع ملحوظ في الأسعار طيف اجتماع 2016 يخيم على لقاء "أوبك" وسط مساع لضمان استقرار السوق النسر السطايفي يحلق في سماء القارة بحثا عن نجمة ثالثة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. حجز 3 أطنان من الكيف ومراقبة خمسة ملايين مسافر

مصالح الدرك والشرطة والحماية المدنية تقيّم موسم الاصطياف

حجز 3 أطنان من الكيف ومراقبة خمسة ملايين مسافر

  26 سبتمبر 2018 - 23:57   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الوطني
حجز 3 أطنان من الكيف ومراقبة خمسة ملايين مسافر

حجزت مصالح الدرك الوطني خلال موسم اصطياف هذه السنة ثلاثة أطنان من الكيف المعالج، بينما راقبت مصالح شرطة الحدود خلال الفترة ذاتها خمسة ملايين مسافر، كما أتلفت الحرائق أكثر من ألفي هكتار من الثروة الغابية كانت الحصيلة التي كشف عنها أمس ممثلو أجهزة الشرطة والدرك والحماية المدنية، من خلال عرض حصيلة النشاطات المسجلة من قبل مختلف الوحدات التابعة لهم والتي عملت طيلة موسم الاصطياف بالتشارك فيما بينها.

أكد مراقب الشرطة  عيسى نايلي، مدير مديرية الأمن العمومي، أن العمل المشترك الذي جمع مختلف الهيئات الأمنية والوزارية قد ساهم في إنجاح موسم اصطياف هذه السنة على مستوى مختلف المجالات، على غرار تأمين الأماكن العمومية ومواجهة شتى أنواع الجريمة، حماية الأشخاص والممتلكات، وكذا تأمين المنافذ الحدودية، حيث تطرق في هذا الشأن للمساهمة التي قامت بها مصالح شرطة الحدود في شقها المتعلق بتأمين الموسم، وكانت قد راقبت 5 ملايين و68 ألف مسافر على مستوى مختلف مراكزها الحدودية البرية، الجوية وكذا البحرية، من بينهم أربعة ملايين مواطن جزائري و953 ألف أجنبي، قبل أن يواصل ويشير إلى أنه منذ بداية الموسم سجلت هذه المعابر دخول أكثر من مليوني مواطن و488 ألف أجنبي، مع خروج مليون و900 مائة مواطن و465 ألف أجنبي خلال الفترة ذاتها. في السياق، أشار  نايلي إلى تسجيل 1581 مخالفة على مستوى مراكز الشرطة الخاصة بحراسة الشواطئ، منها 237 مخالفة تعلقت بممارسة نشاط حراسة المركبات دون رخصة  الباركينغ، مما كان -حسب المتحدث- سببا وراء وقوع العديد من الجرائم الجنائية، الأمر الذي استدعى تشديد الرقابة على محيط هذا النشاط، كما تم رفع 200 مخالفة تعلقت بالاستيلاء غير الشرعي على الشواطئ، بالإضافة إلى 714 مخالفة تعلقت بالتجارة غير الشرعية، 181 مخالفة تعلقت بالتعدي على الأشخاص و134 أخرى متعلقة بالتعدي على الممتلكات، و115 مخالفة تعلقت بالمساس بالممتلكات. وأشار نايلي في هذا الشأن إلى مساهمة الوحدات الجوية للشرطة في إنجاح الموسم، قائلا إنها سجلت 108 دورية جوية خاصة أوقات الذروة، بالإضافة إلى 177 ساعة تحليق وتغطية جوية. وفي مجال محاربة الجريمة وحماية الأشخاص، تم تسجيل 39 ألف قضية تورط فيها 35 ألف شخص. من جهته، أبرز العقيد أحمد عطية، رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي بالقيادة العليا للدرك الوطني، أن وحدات الدرك الوطني من جهتها نجحت في إنجاح الموسم من خلال تأمين 303 شاطئ مسموح للسباحة من أصل 404، حيث تم تجنيد 1661 مركبة، 939 دراجة نارية وكذا 44 فوجا سينو تقنيا بالإضافة إلى سبع حوامات، قبل أن يواصل مؤكدا أن الخطة الأمنية التي اعتمدتها قيادة الدرك الوطني خلال موسم الاصطياف سمحت بمعالجة 475 قضية تتعلق بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ، 233 قضية تعلقت بالاستغلال غير الشرعي لأماكن التخييم، وكذا 148 قضية تعلقت باستغلال مواقف السيارات دون رخصة، هذه القضايا التي تم إثرها توقيف 307 شخص أودع منهم تسعة الحبس مع حجز قرابة أربعة آلاف طاولة، وستة آلاف كرسي و735 خيمة، كما تطرق العقيد إلى الحديث عن المؤثرات العقلية حيث أكد أن وحدات الدرك الوطني نجحت خلال الفترة ذاتها في حجز 3 أطنان وقنطارين و28 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 12 شجيرة من القنب الهندي و15687 قرص من المؤثرات العقلية، مع حجز 14 ألف لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب، وتم أيضا تسجيل قرابة 24 ألف قضية في مجال الشرطة القضائية أدت إلى توقيف 24 ألف شخص.

من جهته، أبرز العقيد لعلاوي فؤاد ممثل المديرية العامة للحماية المدنية أن الحرائق أتلفت2043 هكتار من الثروة الغابية، وقد سجلت الحرائق حسب المتحدثانخفاضا مقارنة بصائفة السنة الفارطة، كما تطرق إلى العمليات المسجلة من قبل أعوان الحماية المدنية الموزعة على مستوى الشواطئ، والتي تدخلت 76 ألف مرة عبر الشواطئ طيلة موسم الاصطياف سمحت بإنقاذ أكثر من 5 آلاف شخص كما أحصت وفاة 88 شخصا منهم 38 شخصا توفوا في الشواطئ المسموحة للسباحة و50 آخرين غرقوا في الشواطئ الممنوعة من السباحة، كما أشار إلى تسجيل 17 حادثا للجات سكي، مما تسبب في وفاة 4 أشخاص وجرح 13 آخرين.

منيرة ابتسام طوبالي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات