مصالح الدرك والشرطة والحماية المدنية تقيّم موسم الاصطياف

حجز 3 أطنان من الكيف ومراقبة خمسة ملايين مسافر

حجزت مصالح الدرك الوطني خلال موسم اصطياف هذه السنة ثلاثة أطنان من الكيف المعالج، بينما راقبت مصالح شرطة الحدود خلال الفترة ذاتها خمسة ملايين مسافر، كما أتلفت الحرائق أكثر من ألفي هكتار من الثروة الغابية كانت الحصيلة التي كشف عنها أمس ممثلو أجهزة الشرطة والدرك والحماية المدنية، من خلال عرض حصيلة النشاطات المسجلة من قبل مختلف الوحدات التابعة لهم والتي عملت طيلة موسم الاصطياف بالتشارك فيما بينها.

أكد مراقب الشرطة عيسى نايلي، مدير مديرية الأمن العمومي، أن العمل المشترك الذي جمع مختلف الهيئات الأمنية والوزارية قد ساهم في إنجاح موسم اصطياف هذه السنة على مستوى مختلف المجالات، على غرار تأمين الأماكن العمومية ومواجهة شتى أنواع الجريمة، حماية الأشخاص والممتلكات، وكذا تأمين المنافذ الحدودية، حيث تطرق في هذا الشأن للمساهمة التي قامت بها مصالح شرطة الحدود في شقها المتعلق بتأمين الموسم، وكانت قد راقبت 5 ملايين و68 ألف مسافر على مستوى مختلف مراكزها الحدودية البرية، الجوية وكذا البحرية، من بينهم أربعة ملايين مواطن جزائري و953 ألف أجنبي، قبل أن يواصل ويشير إلى أنه منذ بداية الموسم سجلت هذه المعابر دخول أكثر من مليوني مواطن و488 ألف أجنبي، مع خروج مليون و900 مائة مواطن و465 ألف أجنبي خلال الفترة ذاتها. في السياق، أشار نايلي إلى تسجيل 1581 مخالفة على مستوى مراكز الشرطة الخاصة بحراسة الشواطئ، منها 237 مخالفة تعلقت بممارسة نشاط حراسة المركبات دون رخصة الباركينغ، مما كان -حسب المتحدث- سببا وراء وقوع العديد من الجرائم الجنائية، الأمر الذي استدعى تشديد الرقابة على محيط هذا النشاط، كما تم رفع 200 مخالفة تعلقت بالاستيلاء غير الشرعي على الشواطئ، بالإضافة إلى 714 مخالفة تعلقت بالتجارة غير الشرعية، 181 مخالفة تعلقت بالتعدي على الأشخاص و134 أخرى متعلقة بالتعدي على الممتلكات، و115 مخالفة تعلقت بالمساس بالممتلكات. وأشار نايلي في هذا الشأن إلى مساهمة الوحدات الجوية للشرطة في إنجاح الموسم، قائلا إنها سجلت 108 دورية جوية خاصة أوقات الذروة، بالإضافة إلى 177 ساعة تحليق وتغطية جوية. وفي مجال محاربة الجريمة وحماية الأشخاص، تم تسجيل 39 ألف قضية تورط فيها 35 ألف شخص. من جهته، أبرز العقيد أحمد عطية، رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي بالقيادة العليا للدرك الوطني، أن وحدات الدرك الوطني من جهتها نجحت في إنجاح الموسم من خلال تأمين 303 شاطئ مسموح للسباحة من أصل 404، حيث تم تجنيد 1661 مركبة، 939 دراجة نارية وكذا 44 فوجا سينو تقنيا بالإضافة إلى سبع حوامات، قبل أن يواصل مؤكدا أن الخطة الأمنية التي اعتمدتها قيادة الدرك الوطني خلال موسم الاصطياف سمحت بمعالجة 475 قضية تتعلق بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ، 233 قضية تعلقت بالاستغلال غير الشرعي لأماكن التخييم، وكذا 148 قضية تعلقت باستغلال مواقف السيارات دون رخصة، هذه القضايا التي تم إثرها توقيف 307 شخص أودع منهم تسعة الحبس مع حجز قرابة أربعة آلاف طاولة، وستة آلاف كرسي و735 خيمة، كما تطرق العقيد إلى الحديث عن المؤثرات العقلية حيث أكد أن وحدات الدرك الوطني نجحت خلال الفترة ذاتها في حجز 3 أطنان وقنطارين و28 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 12 شجيرة من القنب الهندي و15687 قرص من المؤثرات العقلية، مع حجز 14 ألف لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب، وتم أيضا تسجيل قرابة 24 ألف قضية في مجال الشرطة القضائية أدت إلى توقيف 24 ألف شخص.

من جهته، أبرز العقيد لعلاوي فؤاد ممثل المديرية العامة للحماية المدنية أن الحرائق أتلفت2043 هكتار من الثروة الغابية، وقد سجلت الحرائق حسب المتحدثانخفاضا مقارنة بصائفة السنة الفارطة، كما تطرق إلى العمليات المسجلة من قبل أعوان الحماية المدنية الموزعة على مستوى الشواطئ، والتي تدخلت 76 ألف مرة عبر الشواطئ طيلة موسم الاصطياف سمحت بإنقاذ أكثر من 5 آلاف شخص كما أحصت وفاة 88 شخصا منهم 38 شخصا توفوا في الشواطئ المسموحة للسباحة و50 آخرين غرقوا في الشواطئ الممنوعة من السباحة، كما أشار إلى تسجيل 17 حادثا للجات سكي، مما تسبب في وفاة 4 أشخاص وجرح 13 آخرين.