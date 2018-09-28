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المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية بين الفاتح و31 أكتوبر المقبل

  28 سبتمبر 2018 - 15:20   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الوطني
المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية بين الفاتح و31 أكتوبر المقبل

تنطلق يوم الاثنين المقبل عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية التي ستستمر إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الخميس في بيان لها.

وتنهي وزارة الداخلية إلى علم المواطنات والمواطنين أن "فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية ستفتتح من 1 إلى 31 أكتوبر 2018، وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت والمتعلق بنظام الانتخابات".

ولهذا الغرض، تدعو الوزارة المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لا سيما البالغين الثامنة عشر (18) كاملة يوم 31 ديسمبر 2018، لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.

أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم، فقد دعتهم الوزارة إلى التقرب من بلدية مقر إقامتهم الجديدة، التي ستتكفل بإجراءات الشطب والتسجيل.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن طلب التسجيل يتعين أن يرفق بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة.

 

كما أشارت أيضا إلى أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من التاسعة صباحا إلى الرابعة و النصف مساء (16سا30)، ما عدا يوم الجمعة"، حسب ما تضمنه البيان.

 

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