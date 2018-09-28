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حسبلاوي يشار في اجتماع حول الأمراض المعدية في نيويورك

  28 سبتمبر 2018 - 15:30   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الوطني
حسبلاوي يشار في اجتماع حول الأمراض المعدية في نيويورك

تطرق وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات،  مختار حسبلاوي بنيويورك الى التقدم الذي حققته الجزائر في مجال مكافحة داء  السل، على حد قوله، بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بمنظمة الامم المتحدة حول هذا المرض المعدي.

وفي مداخلة خلال هذا اللقاء الأول من نوعه و المنظم من طرف الجمعية  العامة حول هذا المرض، تناول الوزير مختلف المخططات الوطنية التي تم وضعها منذ  الاستقلال لاسيما منذ سنوات 2000 و الداعية الى اعتماد تقنيات جديدة خاصة بالتشخيص و العلاج و التي سمحت بتحقيق تراجع معتبر في انتشار مرض السل بكل  أشكاله.

كما ركز حسبلاوي حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية على مجانية التشخيص والعلاج الذي تضمنه الدولة لجميع المواطنين على مستوى التراب الوطني مثلما أكده مرارا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. 

من جهة أخرى، دعا الوزير الذي تراس جزءا من الأشغال الى وضع استراتيجية عالمية متعددة القطاعات تسمح للمجتمع الدولي بالقضاء على هذا المرض المعروف منذ القدم.

 

وقد توج الاجتماع الذي انعقد على هامش أشغال الدورة ال73 للجمعية العامة بالمصادقة على اعلان سياسي تحت شعار "معا من أجل القضاء على السل: رد شامل وعاجل على وباء شامل".

 

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