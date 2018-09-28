في انتظار توسيع العملية لمجالات أخرى

الشؤون الدينية توافق على إنشاء عيادة وبنك وقفي

أعطت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الضوء الأخضر لعدد من المشاريع الاستثمارية الوقفية، إثر صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، في آخر عدد من الجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بفتح عيادة وانشاء بنك، في انتظار توسيع مثل هذه المشاريع على مستوى ولايات الوطن مستقبلا.

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إنه إثر صدور مرسوم تنفيذي مؤخرا بالجريدة الرسمية رقم 52 يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لا نجار مشاريع استثمارية، وافقت الوزارة على عدة من هذه الأخيرة، على غرار فتح عيادة وانشاء بنك وسيتم توسيع مثل هذه المشاريع على مستوى عدة ولايات في الايام القادمة، وأكد أول أمس، في رده عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق بجرد الاملاك لوقفية في الجزائر، على ضرورة مراجعة وتعديل قانون الاملاك الوقفية في الجزائر لمسايرة التطورات ومعالجة الاختلالات الموجودة، حيث قال حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية إنه حان الوقت لمراجعة وتعديل قانون الاملاك الوقفية لإصلاح بعض الاختلالات ومسايرة التطور، وأشار المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر إلى أن الهدف من هذا التعديل يتمثل في تعبئة وتطوير الوعاء الاقتصادي للأوقاف والنهوض بالجانبين الاستثماري والإداري للوقف مع الاستفادة من التجارب الحديثة لتفعيل وتطوير الأوقاف.

وفي نفس الموضوع، أضاف بان الوزارة شرعت فعلا في ترقية الأراضي الوقفية ذات الطابع الفلاحي وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 70 /14 الصادر سنة 2014 المحدد لشروط وكيفية ايجار الاراضي المخصصة الفلاحية.

ومن المفترض أن يقوم ولاة الجمهورية بإجراء جردا للأراضي أو العقارات الوقفية المنتشرة على ترابها، وإجراء الدراسات أو المشورات الخاصة بطبيعة المشاريع الاستثمارية التي يمكن إنجازها عليها وتحديد المستثمرين الذين يمكن منحها لهم في إطار الشراكة، في إطار التوجه الجديد الذي يعتبر الأوقاف بمثابة قطاع اقتصادي ثالث بعد العام والخاص.

وكان الاستثمار في الوقف محكوم بقانون ومراسيم تنفيذية قديمة لا تزال تتكلم عن المغارسة والمزاعة في وقت أن السوق تطور كثيرا ولا يمكن وضع الأملاك الوقفية للمتعاملين والمستثمرين عن أساس الايجار.

زين الدين زديغة