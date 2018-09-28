ضغوطات شديدة تعرض لها رئيس المجلس الشعبي الوطني

ساعات بوحجة على رأس البرلمان معدودة

يعيش رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، وضعية قد تكون هي ساعاته الأخيرة في منصبه الذي تقلّده منذ الانتخابات التشريعية في ماي 2017، بسبب الضغوطات الشديدة التي يمارسها عليه قرابة 300 نائب بقيادة المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، التي صرّح رئيسها معاذ بوشارب، أنّ سحب الثقة من بوحجة غير قانوني ، في اعتراف صريح بـبممارسة الضغط على الرجل الثالث في الدولة ليعلن انسحابه طوعا.

يفصل غدا رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، السعيد بوحجة، في مصيره على رأس الهيئة التشريعية، في الوقت الذي أكدت مصادر لـ المحور اليومي ، أن رئاسة الجمهورية فصلت نهائيا في قرار انسحابه الذي ستبلّغه به اليوم، ليقدّم استقالته لمكتب المجلس الذي يجتمع غدا الأحد، بشكل رسمي، وذلك بعدما وقّع 300 نائب من كل المجموعات البرلمانية عدا المعارضة، على عريضة يرفضون فيها العمل تحت رئاسته.

ليلة الإطاحة ببوحجة

...وشهدت ليلة الخميس إلى الجمعة، حالة غليان غير مسبوقة داخل قبة زيغود يوسف ، أين اجتمع عشرات النواب من أجل التوقيع على وثيقة سحب الثقة ، حيث قدم في البداية رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان معاذ بوشارب، مرفوقا بمجموعة نواب آخرين يشرعون في اجراء اتصالات ماراطونية مع زملائهم من باقي الكتل من أجل الالتفاف معهم لرفض استمرار العمل مع بوحجة. ووفقا لمصادر المحور اليومي ، فإنّ عملية جمع التوقيعات جاءت بإيعاز فوقي من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك رغم أن النواب يعلمون أن النظام الداخلي للمجلس لا يتيح لهم فرصة سحب الثقة من بوحجة، فالمادة الـ10 منه تتحدث عن استقالة أو وفاة فقط لإعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس، لكنّ الخطوة لها أهداف سياسية تتمثّل في أنها دليل على أن بوحجة بات مصدر عدم استقرار لأحد أهم المؤسسات الدستورية التي تمثّل الشرعية، لاسيما وأنها تمكنت من جمع 300 نائب من كل الكتل عدا المعارضة. من جانبهم؛ رفض نواب التجمع الوطني الديمقراطي في البداية الاستجابة لعملية الإطاحة ببوحجة ، وذلك تنفيذا لأوامر من الأمين العام أحمد أويحيى، الذي طلب في البداية من نوابه عدم إقحام أنفسهم في البلبلة التي تحدث داخل حزب الأفلان، ذلك أن الأرندي داعم لبوحجة منذ تعيينه رئيسا للمجلس، لكنّ أويحيى عاد واتصل برئيس المجموعة البرلمانية فؤاد بن مرابط، لحزبه يأمره فيها بإبلاغ النواب بالاستجابة لطلب الأفلان التوقيع معهم على عريضة رفض العمل مع بوحجة ، بعدما علم أنّ قرار تنحيته فوقي.

بوحجة: لن أتنحى إلا بقرار من الرئيس

ظلّ السعيد بوحجة، وفقا لمصدر من مبنى زيغود يوسف ، طوال نهار الجمعة، مرابطا بمكتبه بمقر المجلس في انتظار أيّ قرار فوقي يتعلق بمصيره السياسي على رأس الهيئة التشريعية. وكان يرفض الرد على الاتصالات المتكررة إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال، أين صرّح للصحفيين أنه لم يستقل بعد . وأكد بوحجة في تصريح نقله موقع كل شيء عن الجزائر : لم أفهم الحديث المتداول عن استقالتي من البرلمان من طرف بعض الجماعة ، مضيفا الإستقالة تأتي على ضوء إجراءات شرعية وليس وفق إجراءات غير شرعية لا تمت بصلة لقوانين الجمهورية ، وهو يتحدث عن سحب الثقة الذي قام به النواب، وهو الإجراء المنافي للقانون بحكم النظام الداخلي للمجلس. وأكد بوحجة أنه مستعدّ لتقديم استقالته عندما يكون إجراء شرعيا، موضحا أنّ استقالته ستكون بطلب من الجهة التي عينته، وهو يقصد رئيس الجمهورية. وختم بتأكيده أن ما يحصل له بعد سياسي رافضا تقديم توضيحات أكثر بهذا الخصوص.

هكذا سيتم استخلاف السعيد بوحجة

في الوقت الذي تتحدث مصادر من داخل البرلمان، أنه في حال تأكد خبر استقالة السعيد بوحجة، فإن السيناتور السابق ومتصدر قائمة باتنة في تشريعيات 2017 الحاج العايب هو الأقرب لخلافته في المنصب، تشير المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس إلى أن يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية تعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنًا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني .

حكيمة ذهبي