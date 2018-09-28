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حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين

التماطل في أداء المهام.. الكوليرا واحتجاجات الصائفة تطيح بولاة حقارين

  28 سبتمبر 2018 - 19:00   قرئ 96 مرة   0 تعليق   الوطني
التماطل في أداء المهام.. الكوليرا واحتجاجات الصائفة تطيح بولاة حقارين

أطاح  التماطل  في أداء المهام وخدمة المواطنين، بأكثر من عشرين واليا، في إطار حركة جزئية في السلك أجراها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مساء الخميس، شملت ولاة كان وزير الداخلية قد أعدّ تقارير سوداء بخصوصهم، لاسيما بخصوص تسيير ملف  الكوليرا  والاحتجاجات التي شهدتها بعض الولايات، في الوقت الذي منح الرئيس الضوء الأخضر للداخلية من أجل توسيع صلاحيات الولاة المنتدبين، لاسيما بالمناطق الجنوبية من أجل المساهمة في معالجة إشكالية التنمية بهذه المناطق.

أعلنت رئاسة الجمهورية، الخميس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قام بحركة جزئية في سلك الولاة، شملت كلا من ولايات: الشلف، أم البواقي، بشار، تيزي وزو، الجلفة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، المدية، معسكر، برج بوعريريج، بومرداس، سوق اهراس، تيبازة وميلة، في حين عيّن الرئيس ولاة عبر كل من بجاية وتيسمسيلت، اللتين ظلتا دون ولاة منذ التغيير الحكومي الأخير، الذي رقّى كلّا من محمد حطاب الذي يتولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة وعبد القادر بن مسعود الذي رُقي إلى وزير للسياحة، بعدما كان واليا على بجاية. كما عيّن الرئيس، الوزير الأسبق للسكن يوسف شرفة، واليا على ولاية البليدة، خلفا لمصطفى العياضي، الذي عصفت به أزمة  الكوليرا  بطريقة مستعجلة من خارطة ولاة الجمهورية قبل أسابيع.

اللافت في حركة الولاة، أنها استندت على تقارير سوداء بعث بها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، إلى رئيس الجمهورية، والخاصة بإنهاء مهام ما لا يقل عن عشرة ولاة، من بينهم القائمون على تسيير شؤون الولايات الكبرى، تتعلّق بالتقاعس في أداء المهام وعدم تنفيذ تعليمات الحكومة، إلى جانب غلق أبواب الاستقبال أمام المواطنين. كما ساهمت أسباب سياسية في التعجيل بإجراء حركة في سلك الولاة، لاسيما طريقة تعامل الولاة مع موجة الكوليرا التي ضربت أربع ولايات من الوطن، البليدة، تيبازة، البويرة والعاصمة، ناهيك عن الأسباب الاجتماعية التي ظهرت خلال الصائفة، من خلال احتجاجات مواطنين عبر عدد من ولايات الهضاب العليا والجنوب، للمطالبة بالتنمية المحلية، وهي المناطق التي توليها الحكومة أهمية بالغة.

كما وافق رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء، على توسيع صلاحيات الولاة المنتدبين، لاسيما عبر عدد من الولايات المنتدبة الجنوبية، استجابة لطلبات هؤلاء، الذين اصطدموا بضعف الصلاحيات أمام احتجاجات كبيرة شهدتها مناطق عديدة خلال الصائفة، أبرزها احتجاجات سكان جانت وورقلة، هذه الأخيرة، التي حافظ واليها على ثقة الرئيس رغم المسيرة الكبيرة التي شهدتها الولاية قبل أسبوعين، احتجاجا على ضعف التنمية.

كما أظهرت الحركة المحدثة على مستوى خارطة ولاة الجمهورية، إعادة الثقة في إطارات كانوا قد شغلوا مناصب وزراء الحكومة، لاسيما يوسف شرفة، الذي اشتغل في حكومة عبد المجيد تبون لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر قبل إنهاء مهام تبون، وكان شرفة يمسك حقيبة السكن، ليعود مرة أخرى إلى منصب المسؤولية كوالي على البليدة. والأمر نفسه مع الوزير السابق للتجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي، الذي عين واليا على ولاية سيدي بلعباس.

حكيمة ذهبي
 
 

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