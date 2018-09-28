بعد تداول معلومات عن شكوى تقدمت بها ولاية الجزائر

توقيف المرقي العقاري بسة يطرح تساؤلات عن كيفية منح تراخيص الانجاز

خلّف إيداع المرقي العقاري المعروف باسم بسة الحبس بعد شكوى تقدمت بها ولاية الجزائر ضد هذا الأخير، تتهمه فيها بالتعدي على الملكية العقارية للدولة، تساؤلات كثيرة عن طريقة إشراف ولاية الجزائر على تسيير مجال العمران والظروف التي يتم فيها منح تراخيص لإنجاز الترقيات العقارية التي باتت تستقطب عدد من رجال الأعمال.

السؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية يتعلق بتحرك ولاية الجزائر في هذا الوقت بالضبط، ولماذا لم تمنع المرقي العقاري المعروف باسم بسة من انجاز ترقياته العقارية المنتشرة في بعض بلديات أعالي العاصمة في بدايتها، بالرغم من أنها هي الجهة المسؤولة عن منح مثل هذه التراخيص، أم أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات؟.

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة أمر بإيداع المرقي العقاري أمازيغ رضوان بسة الحبس المؤقت بعد الشكوى التي تقدمت بها مصالح ولاية الجزائر، وأضافت مصادر متطابقة أن هذا المقاول يقف وراء الحملة المسعورة التي شنّت على والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، في إشارة إلى ما نشر عنه مؤخرا عبر بعض المواقع الالكترونية وقناة تلفزيونية خاصة، بتهمة التعدي على الملكية العقارية للدولة، على حد تعبيرها، وأردفت بأن العدالة سوف تقوم باستدعاء أصحاب المواقع الالكترونية المعنية.

ويقوم المرقي العقاري المعروف باسم بسة بإنشاء ترقيات عقارية فخمة في بلديات أولاد فايت وأخرى بالشراقة وبئر خادم بأعالي العاصمة منذ فترة في ظروف عادية الى غاية اعلان وسائل إعلامية ايداعه الحبس المؤقت من طرف العدالة.

وقد عرف ملف انجاز الترقيات العقارية على تراب ولاية الجزائر في الفترة الأخيرة فضائح مثلما وقع مع تلك التي يقوم بإنجازها كمال شيخي الذي أودع رهن الحبس المؤقت قبل أشهر على خليفة الاشتباه في كونه صاحب شحنة الكوكايين التي حجزت في ميناء وهران، وكشف تحقيقات العدالة تورط عدد من الموظفين في مختلف الهيئات الإدارية لولاية الجزائر في منحه تسهيلات وامتيازات في مجال نشاطه، وايداع البعض منهم الحبس أيضا في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تعكف العدالة على اجراءاها.

م ناصر