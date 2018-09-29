يشرف على تنفيذ تمارين تكتيكية بالذخيرة الحية

قايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الرابعة

يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من 30 سبتمبر إلى 04 أكتوبر 2018، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة.

سيشرف الفريق خلال هذه الزيارة على تنفيذ تمارين تكتيكية بالذخيرة الحية على مستوى القطاعين العملياتيين جنوب-شرق جانت وشمال-شرق إن أمناس، كما سيعقد حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية الرابعة.