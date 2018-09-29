المدير العام للخدمات الجامعية فاروق بوكليخة للمحور اليومي:

"قضية رمي ملفات الطلبة في المزابل أمام القضاء وسيتم معاقبة المتورطين"

كشف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية فاروق بوكليخة امس فتح تحقيق أن قضية رمي ملفات الطلبة في المزابل و متابعة المتورطين فيها من بينهم الشخص الذي يقوم بجمع ملفات الأرشيف من اجل بيعها و اعادة رسكلتها ، منوها أن مثل هذه التصرفات يندى لها الجبين مؤكدا متابعة القضية للأخر.

تستمر المهازل بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتستمر معها معاناة الطلبة باختلاف تخصصاتهم، فبعد فضائح التسجيلات بمراحلها و بعد الفضائح التي مست قطاع الخدمات الجامعية ، و بعد مهازل نتائج الدكتوراه لسنوات و تبعيات نتائج الماستر التي لم تظهر بعد ، تفاجأ العديد من الطلبة بصفة خاصة و المتتبعين لقطاع التعليم العالي بشكل عام من المهزلة التي مست بعض ملفات الطلبة و التي تضم العديد من الوثائق مرفقة بصورهم على غرار كشوف النقاط و الصكوك البريدية ملقاة في احدى المزابل ببلدية جسر قسنطينة و كذا بلدية الحراش مثلها مثل بقية القمامة ، و هو الأمر الذي جدد العددي من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و خاصة الفيس بوك تداوله على أوسع نطاق أظهرت فيه التقاعس و التماطل و المهازل التي يمر بها القطاع في ظل اللامبالاة الصادرة عن بعض المدراء سواء بالإقامات الجامعية أو بالمؤسسات الجامعية بشكل عام ، و في هذا الصدد و في اطار احتواء الوضع قال المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية بوكليخة فاروق خلال حضوره للندوة الخاصة بتقييم الدخول الجامعي رفقة التنظيمات الطلابية و المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي في تصريح خص به المحور اليومي أنه و بناء على ما حدث تم رفقة دعوة قضائية و التحقيق في القضية و معرفة المتورطين في القضية ، منوها أن الامر يتعلق بشخص يقوم بجمع الارشيف و بيعه مقابل نبلغ مالي، بالنظر الى أن المكان التي وجدت على مستواه ليس مزبلة و انما مكان لجمعها و إعادة الرسكلة مشيرا أن العدالة ستأخذ مجراها في أقرب الاجال.

أمينة صحراوي