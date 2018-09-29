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المدير العام للخدمات الجامعية فاروق بوكليخة للمحور اليومي:

"قضية رمي ملفات الطلبة في المزابل أمام القضاء وسيتم معاقبة المتورطين"

  29 سبتمبر 2018 - 15:29   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الوطني
"قضية رمي ملفات الطلبة في المزابل أمام القضاء وسيتم معاقبة المتورطين"

كشف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية فاروق بوكليخة امس فتح تحقيق أن قضية رمي ملفات الطلبة في المزابل  و متابعة المتورطين فيها من بينهم الشخص الذي يقوم بجمع ملفات الأرشيف من اجل بيعها و اعادة رسكلتها ، منوها أن مثل هذه التصرفات يندى لها الجبين مؤكدا  متابعة القضية للأخر.

 تستمر المهازل بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتستمر معها معاناة الطلبة باختلاف تخصصاتهم، فبعد فضائح التسجيلات بمراحلها و بعد الفضائح التي مست قطاع الخدمات الجامعية ، و بعد مهازل  نتائج الدكتوراه لسنوات و تبعيات نتائج الماستر التي لم تظهر بعد ، تفاجأ العديد من الطلبة بصفة خاصة و المتتبعين لقطاع التعليم العالي بشكل عام  من المهزلة التي مست بعض ملفات الطلبة و التي تضم العديد من الوثائق مرفقة بصورهم على غرار كشوف النقاط و الصكوك البريدية  ملقاة في احدى المزابل ببلدية جسر قسنطينة و كذا بلدية الحراش مثلها مثل بقية القمامة ، و هو الأمر الذي جدد العددي من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و خاصة الفيس بوك تداوله على أوسع نطاق أظهرت فيه التقاعس و التماطل و المهازل التي يمر بها القطاع في ظل اللامبالاة الصادرة عن بعض المدراء سواء بالإقامات الجامعية أو بالمؤسسات الجامعية بشكل عام ، و في هذا الصدد و في اطار احتواء الوضع قال المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية بوكليخة فاروق خلال حضوره للندوة الخاصة بتقييم الدخول الجامعي رفقة التنظيمات الطلابية و المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي في تصريح خص به المحور اليومي أنه و بناء على ما حدث تم رفقة دعوة قضائية و التحقيق في القضية و معرفة المتورطين في القضية ، منوها أن الامر يتعلق بشخص يقوم بجمع الارشيف و بيعه مقابل نبلغ مالي، بالنظر الى أن المكان التي وجدت على مستواه ليس مزبلة و انما مكان لجمعها و إعادة الرسكلة مشيرا أن العدالة ستأخذ مجراها في أقرب الاجال.

 أمينة صحراوي
 

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