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صدور دفتر الشروط المنظم لموسم 1440

تعديلات على "المناولة" بين وكالات الأسفار في العمرة

  29 سبتمبر 2018 - 15:33   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الوطني
تعديلات على "المناولة" بين وكالات الأسفار في العمرة

رخص الديوان الوطني للحج والعمرة لكل وكالة سياحة وأسفار ستحصل على الاعتماد إمكانية الشراكة مع خمس وكالات أخرى في إطار المناولة في مجال العمرة خلال موسم 1440، حيث ضُمن دفتر الشروط تعديلات تضبط طريقة العمل في هذا الصدد. 

تبرز المادة 20 من دفتر الشروط الذي سَتحصل وكالات السياحة والأسفار بموجبه على الترخيص لمزاولة نشاط العمرة لموسم 1440، أنه يقدم طلب الشراكة مع وكالة سياحية أخرى إلى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، قبل الشروع في العمل، وبعد الموافقة يمكن للوكالة المرخصة لتنظيم العمرة إبرام "اتفاقيات شراكة موثقة" وإمضاء تعهد لدى الديوان من كلا الطرفين مع وكالات سياحية أخرى، مرخصة أو غير مرخصة لتنظيم العمرة، لا يتجاوز عددها خمسة، باستثناء المعاقبة منها، على أن يكون نشاط العمرة تحت الإشراف التام والمباشر وتحت المسؤولية الكاملة للوكالة المرخصة، كما لا يسمح للوكالة المناولة استعمال صدريات، حقائب، بطاقات المعتمرين باسمها.

وفيما يتعلق بالتأشيرات فقد نصت المادة 19 من الدفتر على أنه يمنع على الوكالة بيع التأشيرة في صيغتها الحرة، أي تأشيرة لوحدها أو مع برنامج عمرة مع تذكرة سفر، وكذلك الأمر بالنسبة للمتاجرة بالتأشيرات مع وكالات سياحية أخرى، وهدد المخالفين بسحب الترخيص فورا ومنع الوكالتين من تنظيم العمرة والحج.

وبخصوص البصمة الحيوية للمعتمرين، فيلزم صاحب الوكالة بالتقيد بكل الإجراءات الجديدة فيما يخص تأشيرة العمرة للمعتمرين، والتي تفرضها السلطات السعودية، بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة.

وقد أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أول أمس، عن انطلاق إيداع الملفات الإدارية لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم عملية العمرة لموسم 1440هـ، ابتداء من يوم 2 أكتوبر، وبإمكانها سحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر منصة العمرة، على الموقع http://bawabetelhadj.onpo.dz:8080/omra.

وحسب منشور للديوان الوطني للحج والعمرة، على صفحته الرسمية بموقع التفاعل الاجتماعي "فايسبوك"، فإنه يتم إيداع الملفات لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة – مديرية نشاط العمرة – الكائن مقرها بشارع محمد عليلات بالقبة –الجزائر، يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار، على أن يكون آخر أجل لإيداع الملفات يوم 15 نوفمبر 2018.

زين الدين زديغة

 

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