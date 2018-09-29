حركة في سلك الأمناء العامين للولايات

انتقاء "متحكّمين" في ملف العقار للدفع بالحركية الاقتصادية

أتبع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحركة المُحدثة الخميس، على مستوى ولاة الجمهورية، بحركة أخرى في الأمناء العامين للولايات، شملت 16 أمينا عاما لولايات جنوبية، شرقية وغربية، لتكون القائمة بمثابة "مفكك" للألغام الاجتماعية والاقتصادية، التي تؤرّق المواطنين.

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس السبت، حركة في سلك الأمناء العامين للولايات، شملت: إليزي، الطارف، بجاية، البليدة، تلمسان، سعيدة، عنابة، تيارت، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، الوادي، خنشلة، عين تموشنت، البيض وغليزان. وجاءت الحركة بعد يومين من تلك التي مسّت ولاة كان وزير الداخلية قد أعدّ تقارير سوداء بخصوصهم، لاسيما ما تعلق بتسيير ملف الكوليرا والاحتجاجات التي شهدتها بعض الولايات، في الوقت الذي منح الرئيس الضوء الأخضر للداخلية من أجل توسيع صلاحيات الولاة المنتدبين، لاسيما بالمناطق الجنوبية من أجل المساهمة في معالجة إشكالية التنمية بهذه المناطق.

ويعتبر الأمين العام للولاية، في العرف الإداري، الوالي الحقيقي بفعل تمكّنه من التحكّم في الأوضاع وتسيير كل الملفات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقوم بدراسة ملفات المشاريع الاستثمارية لاسيما ما تعلّق بمنح التراخيص الاستثمارية وإعداد تقارير بخصوص طلبات الاستثمار ليعرضها على الوالي الذي يؤشّر عليها في غالب الأحيان بالموافقة على تقرير الأمين العام. كما يحاول المستثمرون التفاوض مع الأمين العام للولاية بصفته المسؤول الأكثر قربا من كل المصالح الإدارية، التي تعمل تحت سلطته.

يضاف إلى المجال الاقتصادي، تسيير المشاكل الاجتماعية في الولاية، لاسيما ما تعلّق بملف السكنات العمومية، حيث يكون الآمر الناهي في توزيع "السوسيال" الذي يعتبر الملف الأكثر تعقيدا بالنسبة للسلطات الولائية في الجانب الاجتماعي، إلى جانب ملف التشغيل، قفة رمضان ومختلف المساعدات الاجتماعية. كما يتحكّم الأمناء العامون للولايات بشكل كبير في تفاصيل تسيير المجالس الشعبية المنتخبة، البلدية والولائية.

وتشير المعطيات الأولية، إلى أنه تم الاستناد في حركة الأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر للعديد من المعطيات والتقارير، سواء تلك المعدة من طرف الولاة أو الأجهزة الأمنية حول عمل ونشاط كل أمين عام.

تأتي حركة السلطات المركزية على المستوى المحلي، من أجل الدفع بالتنمية على المستوى الوطني، لاسيما مع توسيع صلاحيات الولاة المنتدبين في مجال دراسة ومنح التراخيص للمشاريع الاستثمارية التي تتم داخل الإقليم، بعد إقرار الحكومة استحداث مناطق نشاطات جديدة عبر البلديات، بالإضافة إلى تعزيز اللامركزية في مجال الاستثمار. إلى جانب دعم الفلاحين والمستثمرين في إطار البرامج الحكومية، لاسيما في الجنوب والهضاب العليا التي رصدت لها مبالغ مالية معتبرة، وكذا إعادة إعمار المناطق الريفية وتوسيع نشاطاتها وتدعيم الإنتاج الوطني لتحقيق الاستغلال الاقتصادي في المناطق الصحراوية.

حكيمة ذهبي