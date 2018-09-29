شريط الاخبار
انتقاء "متحكّمين" في ملف العقار للدفع بالحركية الاقتصادية تعديلات على "المناولة" بين وكالات الأسفار في العمرة "قضية رمي ملفات الطلبة في المزابل أمام القضاء وسيتم معاقبة المتورطين" شهادات عن الراحل: حزن عميق خيّم على جريدة "لوسوار دالجيري" تشييع جثمان الصحفي يوسف بطاش إلى مثواه الأخير بمقبرة مدوحة بتيزي وزو الأساتذة يطالبون بن غبريت بخفض الحجم السّاعي للدراسة إلى 3 و5 ساعات "توظيف خريجي المدارس العليا يتم بالاتفاق مع وزارة التربية" أشخاص تحولوا إلى بارونات لنهب الأموال والعقارات ملف إنجاز الترقيات العقارية بالعاصمة يثير المخاوف «دولة القانون لم تكرس بسبب خيانة مبادئ نوفمبر ووثيقة الصومام» خمس شخصيات أعلنت ترشحها مبكرا للرئاسة برنت في حدود 83 دولارا للبرميل الميزان التجاري يتراجع بنسبة 74.94 % خلال 2018 «فلاي ناس» للطيران قدمت تعويضات مالية للبعثة الجزائرية موظفون بمؤسسات وطنية وخاصة أمام المحاكم بجرم استهلاك المهلوسات وترويجها الصحفي الكبير يوسف بطاش في ذمة الله توقيف المرقي العقاري بسة يطرح تساؤلات عن كيفية منح تراخيص الانجاز ساعات بوحجة على رأس البرلمان معدودة التماطل في أداء المهام.. الكوليرا واحتجاجات الصائفة تطيح بولاة حقارين الزعيم يؤكد عودته ويقترب من حسم اللقب الشتوي الشؤون الدينية توافق على إنشاء عيادة وبنك وقفي «التحكيم" يشعل نيران الفتنة بين الرؤساء وزطشي قيتوني يدعو إلى التخفيف من استغلال الغاز الطبيعي والتوجه نحو مصادر أخرى رقمنة الإدارة سيسهل عملية تسيير الأملاك العقارية وتسليم الدفاتر العقارية زعلان: "رفع التجميد تدريجيا عن مشاريع الترامواي عبر 9 ولايات" "التنظيمات الطلابية تسيّر وتحتوي الأزمات داخل المدرسة وبالمقابل تصنعها" وزارة التربية تفرج عن تواريخ امتحانات "الباك".."البيام" و"السّانكيام" 03 آلاف مليار لإطعام التلاميذ خلال الموسم الدراسي الجاري بن مسعود يعلن عن إطلاق بوابة إلكترونية للترويج للسياحة ملف المفقودين والحركى في أجندة زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية للجزائر الجماعات المحلية تتأخر في مباشـرة استعداداتها للتقلبات الجوية حجز 3 أطنان من الكيف ومراقبة خمسة ملايين مسافر صدام ناري بـ 6 نقاط بين النسر الأسود والكناري الرئيس بوتفليقة يرسم التغييرات في المؤسسة العسكرية سحب الثقة من بوحجة... تمخّض الجبل فأنجب فأرا! المجلس يندد بـمحاولة أطراف خارجية فرض قانونها على تسيير الخدمات الجامعية ارتفاع طفيف للبرنت بسبب تهديدات ترامب لأعضاء أوبك البنك الإفريقي للتنمية يدعو المتعاملين الجزائريين للانضمام إلى مبادرته الجزائر تدعو لوقف التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. انتقاء "متحكّمين" في ملف العقار للدفع بالحركية الاقتصادية

حركة في سلك الأمناء العامين للولايات

انتقاء "متحكّمين" في ملف العقار للدفع بالحركية الاقتصادية

  29 سبتمبر 2018 - 15:40   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الوطني
انتقاء "متحكّمين" في ملف العقار للدفع بالحركية الاقتصادية

أتبع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحركة المُحدثة الخميس، على مستوى ولاة الجمهورية، بحركة أخرى في الأمناء العامين للولايات، شملت 16 أمينا عاما لولايات جنوبية، شرقية وغربية، لتكون القائمة بمثابة "مفكك" للألغام الاجتماعية والاقتصادية، التي تؤرّق المواطنين.

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس السبت، حركة في سلك الأمناء العامين للولايات، شملت: إليزي، الطارف، بجاية، البليدة، تلمسان، سعيدة، عنابة، تيارت، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، الوادي، خنشلة، عين تموشنت، البيض وغليزان. وجاءت الحركة بعد يومين من تلك التي مسّت ولاة كان وزير الداخلية قد أعدّ تقارير سوداء بخصوصهم، لاسيما ما تعلق بتسيير ملف الكوليرا والاحتجاجات التي شهدتها بعض الولايات، في الوقت الذي منح الرئيس الضوء الأخضر للداخلية من أجل توسيع صلاحيات الولاة المنتدبين، لاسيما بالمناطق الجنوبية من أجل المساهمة في معالجة إشكالية التنمية بهذه المناطق.

ويعتبر الأمين العام للولاية، في العرف الإداري، الوالي الحقيقي بفعل تمكّنه من التحكّم في الأوضاع وتسيير كل الملفات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقوم بدراسة ملفات المشاريع الاستثمارية لاسيما ما تعلّق بمنح التراخيص الاستثمارية وإعداد تقارير بخصوص طلبات الاستثمار ليعرضها على الوالي الذي يؤشّر عليها في غالب الأحيان بالموافقة على تقرير الأمين العام. كما يحاول المستثمرون التفاوض مع الأمين العام للولاية بصفته المسؤول الأكثر قربا من كل المصالح الإدارية، التي تعمل تحت سلطته.

يضاف إلى المجال الاقتصادي، تسيير المشاكل الاجتماعية في الولاية، لاسيما ما تعلّق بملف السكنات العمومية، حيث يكون الآمر الناهي في توزيع "السوسيال" الذي يعتبر الملف الأكثر تعقيدا بالنسبة للسلطات الولائية في الجانب الاجتماعي، إلى جانب ملف التشغيل، قفة رمضان ومختلف المساعدات الاجتماعية. كما يتحكّم الأمناء العامون للولايات بشكل كبير في تفاصيل تسيير المجالس الشعبية المنتخبة، البلدية والولائية.

وتشير المعطيات الأولية، إلى أنه تم الاستناد في حركة الأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر للعديد من المعطيات والتقارير، سواء تلك المعدة من طرف الولاة أو الأجهزة الأمنية حول عمل ونشاط كل أمين عام.

تأتي حركة السلطات المركزية على المستوى المحلي، من أجل الدفع بالتنمية على المستوى الوطني، لاسيما مع توسيع صلاحيات الولاة المنتدبين في مجال دراسة ومنح التراخيص للمشاريع الاستثمارية التي تتم داخل الإقليم، بعد إقرار الحكومة استحداث مناطق نشاطات جديدة عبر البلديات، بالإضافة إلى تعزيز اللامركزية في مجال الاستثمار. إلى جانب دعم الفلاحين والمستثمرين في إطار البرامج الحكومية، لاسيما في الجنوب والهضاب العليا التي رصدت لها مبالغ مالية معتبرة، وكذا إعادة إعمار المناطق الريفية وتوسيع نشاطاتها وتدعيم الإنتاج الوطني لتحقيق الاستغلال الاقتصادي في المناطق الصحراوية.

حكيمة ذهبي

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات