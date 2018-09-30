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بن رقطة..الديوان يعد توقعاته للأحوال الجوية وفق"معايير دولية"

  30 سبتمبر 2018 - 13:04   قرئ 98 مرة   0 تعليق   الوطني
بن رقطة..الديوان يعد توقعاته للأحوال الجوية وفق"معايير دولية"

أكدت المكلفة بالإعلام لدى الديوان الوطني  للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الديوان يعد توقعاته للأحوال الجوية وفق  "معايير دولية" وباستعمال وسائل تكنولوجية تمكن من الوصول إلى نسبة دقة تقارب  80 بالمائة"، وأن الجزائر "رائدة" عربيا في هذا المجال

وفي سؤال حول الانتقادات التي وجهت للديوان، من بينها تصريحات لمدير مركزي بوزارة الداخلية، إثر التقلبات الجوية التي ضربت  مؤخرا عددا من الولايات الشرقية، أكدت ذات المسؤولة أن مصالح الأرصاد الجوية  أدت كعادتها دورها كاملا، حيث قامت بالمتابعة المستمرة للطقس"، مؤكدة أن ما  شهدته المناطق الشرقية مؤخرا "كان نتيجة تسلسل خلايا راعدة جد نشطة وغير متعود  عليها في شهر سبتمبر، وسببها الكتل الهوائية الساخنة التي شهدها فصل الصيف  والتي أدت إلى تسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة القصوى بالجزائر خلال شهر  الماضي، لم تسجل منذ سنة 1940"

ويحرص الديوان على "إيصال المعلومة لأي مواطن وفي أي منطقة من الوطن"، ولهذا  الشأن قام بإنشاء الموقع الالكتروني للأرصاد، الجوية www.meteo.dz يتضمن  خريطة التوقعات العادية اليومية لـ48 ولاية بما في ذلك درجات الحرارة القصوى  والدنيا والآنية ونسبة الرطوبة وسرعة واتجاه الرياح وحالة السماء وذلك كل 6  ساعات، كما تم وضع خريطة اليقظة مرفوقة بالنشرات الخاصة

ويشمل الموقع على توقعات آنية وموسمية، حيث "سيتم في الأيام المقبلة نشر  التوقعات الجوية بالنسبة لفصل الشتاء المقبل"، وقد تم تبسيط المعلومات العلمية  ليفهمها كل المواطنين وفي هذا الصدد، حذرت المكلفة بالإعلام لدى الديوان من "مواقع منافسة تعطي  معلومات خاطئة".كما أنشأ الديوان تطبيقا يمكن تحميله على الهواتف الذكية بصفة مجانية، يسمح  بالاطلاع على توقعات الطقس واستلام النشريات الجوية الخاصة فور صدورها

 

 

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