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أويحيى يرفض الطلب بحجة تعارضه مع سياسة ترشيد النفقات

لا ترسيم للعمال المتعاقدين ولا تسوية لوضع الأسلاك المشتركة

  30 سبتمبر 2018 - 18:48   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الوطني
لا ترسيم للعمال المتعاقدين ولا تسوية لوضع الأسلاك المشتركة

رفضت المديرية العامة للوظيفة العموميةوالإصلاح الإداري بتفويض من الوزير الأول أحمد أويحيى إعادة النظر في النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية واستحداث منح خاصة بهم، كما رفضت أيضا تسوية وضع العمال المتعاقدين وترسيمهم في مناصب مستقرة، بحجة أنها تعارض سياسة ترشيد النفقات المتبعة من طرف الحكومة من جهة، ولكونها ستؤدي إلى الإخلال بالانسجام العام والتوازن مع مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة بكافة موظفي المؤسسات والإدارات العمومية من جهة أخرى.

 

أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية في ردها على السؤال الشفهي الموجه للوزير الأول أحمد أويحيى أن اقتراح تعديل الأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين لا يمكن بأي حال من الأحوال تكريسه خاصة في الوقت الراهن، لأنه لا يتماشى مع سياسة ترشيد النفقات المتبعة من طرف الحكومة من جهة، ولأنه سيؤدي بالضرورة إلى الإخلال بالانسجام العام والتوازن مع مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة بكافة موظفي المؤسسات والإدارات العمومية من جهة أخرى، وهذا ما ستترتب عنه حتما مطالبة هؤلاء الموظفين بمراجعة أنظمتهم التعويضية.

في السياق، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية فيما يتعلق باقتراح تسوية وضع المتعاقدين وجعل مناصبهم مستقرة، أنه لا يوجد ما يبرره، بالنظر إلى الأحكام التشريعية سارية المفعول في هذا المجال، لا سيما الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي كرس في مادته 19 الإطار القانوني لنظام التعاقد في الوظيفة العمومية، والذي أصبحت بموجبه مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية لا سيما  النشاطات المرتبطة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن خاضعة بصفة كلية إلى هذا النظام أي نظام التعاقد، مضيفة أن توظيف هذه الفئات من العمال لا يمكن أن يتم إلا بصفة متعاقد، علما أن هذه الفئات تستفيد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في سبتمبر 2007 سالف الذكر من العديد من الضمانات، وحقوقهم تشبه إلى حد كبير تلك الممنوحة للموظفين، منها على وجه الخصوص ديمومة منصب العمل بالنسبة للمتعاقدين بعقود غير محددة المدة، الحق في الضمان الاجتماعي وفي التكوين وفي التقاعد وفي الخدمات الاجتماعية، وفي العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر.

تضيف المديرة العامة مبرزة أن الأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين قد تم تحديدها في ضوء عدة عناصر موضوعية وتتمثل في خصوصية سلك أو قطاع الانتماء، وطبيعة المهام المرتبطة بالسلك، والتبعات والالتزامات الواقعة على عاتق هؤلاء الموظفين، وكذلك ظروف ممارسة المعنيين لمهامهم، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الانسجام التام والتوازن في الأنظمة التعويضية داخل القطاع نفسه وبين مختلف القطاعات، سعيا إلى الإنصاف والموضوعية في هذا المجال.

نبيل شعبان

 

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