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حملة وطنية تتجه نحو القواعد النضالية للأحزاب

مساندو العهدة الخامسة يخرجون للشارع لإقناع الشعب بالاستمرارية

  30 سبتمبر 2018 - 18:51   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الوطني
مساندو العهدة الخامسة يخرجون للشارع لإقناع الشعب بالاستمرارية

أعلنت مجموعة أحزاب  الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح، المتكونة من 15 حزبا سياسيا وعدة منظمات وطنية، عن إطلاق حملة وطنية تتوجه إلى القواعد الشعبية والنضالية، بهدف شرح منطلقات الاستمرارية وكذا عرض مشروع الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا إليها رئيس الجمهورية يوم 20 أوت الفارط.

 

أفاد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، ومنسق المجموعة خلال اجتماعها بمقر حزبه بالعاصمة، بأن أحزاب مجموعة الاستمرارية التي تمثل أكثر من مليون ونصف مليون صوت انتخابي ستشرع في حملة تجوب كامل التراب الوطني لشرح منطلقات الاستمرارية ومشروع الجبهة الشعبية الصلبة على القواعد النضالية للأحزاب وكافة الفئات الشعبية.

وأبرز المتحدث أن هذه الأحزاب تدعم استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قيادة البلاد لعدة منطلقات واقعية، وهي الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تجسد بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وتعميق الإصلاحات السياسية وتجسيد دولة الحق والقانون وحماية مكتسبات دستور 2016،بالإضافة إلى الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية ومواصلة إصلاح المنظومة التربوية وكذا تنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب الحفاظ على مبادئ السياسة الخارجية للجزائر خاصة ما تعلق بدعم القضايا العادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وانتقد ساحلي بعض الأطراف التي تدعي المواطنة وتحاول منع المجموعة من حقها في اختيار رئيسها خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، كما انتقد كذلك بعض الأطراف السياسية التي ترافع لمبادرات الوفاق الوطني وتحمل خطابات تحريضية،كما عبّر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري عن ارتياح أحزاب المجموعةللنتائج التي حققها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والتي أصبحت نموذجا تحتذي به المجموعة الدولية.

وفي السياق، اعتبر عضو المكتب السياسي وممثل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني فؤاد سبوتة، أن نداء الرئيس بوتفليقة لتأسيس الجبهة الشعبية الصلبة هدفه ضمان سيادة البلاد وأمنها واستقرارها. وبعدما أوضح أن حزبه يدعم استمرار الرئيس بوتفليقة في قيادة البلاد، أكد أنه ليس من قواعد الديمقراطية مطالبة شخص بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.

وفي الإطار ذاته، أفاد رئيس التنسيقية الوطنية للجمعيات الوطنية المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية زرقاوي نصر الدين بأن ضمان السلم والاستقرار والتكفل بكامل فئات الشعب وجهات الوطن دون تمييز كان دوما العمود الفقري لبرامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كما أكد ممثل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش أن موقف المركزية النقابية واضح وثابت من الجبهة الشعبية الصلبة، وهو موقف أصيل نابع من مبادئ الثورة التحريرية التي ترتكز عليها المركزية النقابية.

حكيمة ذهبي

 

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