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الأفلان يؤكد أن قرار استقالة بوحجة سيتم في غضون 36 ساعة على الأكثر

انسداد تاريخي في البرلمان وأصوات تطالب الرئيس بحلّه

  30 سبتمبر 2018 - 18:56   قرئ 113 مرة   0 تعليق   الوطني
انسداد تاريخي في البرلمان وأصوات تطالب الرئيس بحلّه

ما زال التشنّج سيد الموقف في البرلمان، حيث سيعقد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة اجتماعا مع رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة لـالتحالف الرئاسي وكتلة الأحرار، لإنهاء الأزمة، بعدما تعالت أصوات بإمكانية قيام الرئيس بحل البرلمان إذا استمرّ الانسداد.

 

يعيش المجلس الشعبي الوطني حال انسداد تاريخية، منذ أن  احتشد نواب  التحالف الرئاسي لجمع التوقيعات الرافضة للعمل مع رئيس المجلس السعيد بوحجة، الذي يرفض إلى غاية كتابة هذه السطور تقديم استقالته. من جهة أخرى، اجتمع رؤساء كتل الأفلان، تاج، الأرندي، أمبيا والأحرار، مع بوحجة، لإنهاء الأزمة الحاصلة في المجلس منذ أيام، وكان الاجتماع مغلقا من أجل تباحث الأوضاع، في ظلّ تمسك رئيس الهيئة بعدم تقديم استقالته واستمرار النواب في رفض التعامل معه.

قبل عقد الاجتماع بمكتب السعيد بوحجة، اجتمع رؤساء الكتل فيما بينهم بمكتب رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان، معاذ بوشارب، من أجل دراسة عريضة التوقيعات المطالبة بـ  الإطاحة ببوحجة. في المقابل، أكدمعاذ بوشارب أنه سيتم تقديم لائحة المطالب إلى رئيس المجلس.

أكد معاذ بوشارب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة عبّر عن استعداده للاستقالة خلال 24 ساعة المقبلة.وأضاف رئيس كتلة الأفلانأن الاجتماع الذي عقده أمس مع بعض رؤساء الكتل بالسعيد بوحجة قد أجري في ظروف هادئة.وتابع بوشارب مبرزا أنه في غضون 24 ساعة أو 36 ساعة على أقصى تقدير سيتخذ المعني إجراءات التنحي عن منصبه، وأن قراره يسير في اتجاه الاستقالة.

ليست هي المرة الأولى التي تتعالى فيها أصوات المطالبة برحيل رئيس الهيئة التشريعية، حيث سجل تاريخ البرلمان الجزائري لأول مرة استقالة رئيس المجلس التأسيسي فرحات عباس سنة 1963، ومرة ثانية استقالة المرحوم رابح بيطاط في خضمّ الصراع بين الإصلاحيين والمحافظين سنة 1990، ثم ثالثة سنة 2001 حين أقيل بشير بومعزة، وآخرها كريم يونس الذي قدم استقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني سنة 2004، بعد عامين عن الانتخابات التشريعية.

وسط هذه الفوضى، ظهرت أصوات وإن بدت خافتة، إلا أنها أثارت مطلب حل البرلمان، وفقا لما تتيحه المادة 147 من الدستور لرئيس الجمهورية، التي تنص على أنه:  يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يقرّر حلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة،ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المجلس الدستوري،والوزير الأول.وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

قال الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة، في تصريح لـالمحور اليومي، إنّ رئيس المجلس الشعبي الوطني يوجد في وضع قانوني صحيح، لافتا إلى أن كل المساعي التي تهدف للضغط عليه من أجل تقديم استقالته غير صائبة من الناحية القانونية، لأن النظام الداخلي للمجلس لا يتحدث عن الإقالة بل عن الاستقالة أو الوفاة أو حال التنافي.

حكيمة ذهبي

 

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