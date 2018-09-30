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أمر بالتكفل بانشغالات السكان واطلاعهم على المشاريع المبرمجة

بوتفليقة يأمر الولاة بفتح قنوات التواصل والحوار مع المواطنين

  30 سبتمبر 2018 - 19:00   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة يأمر الولاة بفتح قنوات التواصل والحوار مع المواطنين

أمر رئيس الجمهورية ولاة الجمهورية بالتكفل بانشغالات المواطنين مع ضرورة إطلاعهم على مختلف المشاريع التنموية المبرمجة في ولاياتهم، من أجل امتصاص غضبهم والحيلولة دون تحول هذا الغضب إلى احتجاجات مثلما وقع مؤخرا بولايات ورقلة والجلفة وبشار، كادت أن تمتد إلى ولايات أخرى.

 

أسدى الرئيس تعليمات صارمة للولاة الجدد المعينين ضمن حركة الولاية الأخيرة بتفادي الوقوع في أخطاء سابقيهم، ودعاهم إلى البحث عن سبل بعث التنمية، وكذا مواجهة حالات الطوارئ بمناطقهم سواء القلاقل الاجتماعية أو اضطرابات الأحوال الجوية.

ضمن هذا الإطار، خرج والي ورقلة عن صمته، حيث أكد عبد القادر جلاوي في تصريح صحافي أمس اتخاذ السلطات جملة من الإجراءات لتحقيق هذه المطالب التي وصفها بالمشروعة. وكشف جلاوي عنرفع التجميد عن المستشفى الجامعي، الذي يعتبر من أهم المطالب التي رفعها السكان، مؤكدا أن ورقلة قطب ومنطقة جهوية، وإنجاز المستشفى من شأنه أن يساهم في توفير الخدمات الصحية لسكان المنطقة، دون عناء التنقل إلى الشمال، كما كشف عن تنقل 14 طبيبا أخصائيا إلى الولاية للتدريس في كلية الطب.

وأكد والي ورقلة الشروع في دراسة مطالب الشباب المتعلقة بالتوظيف، عن طريق فتح قنوات حوار مع المؤسسات البترولية التي تشتغل في المنطقة، على رأسها سوناطراك، حيث قال إن بعض المتخرجين وبعض الشباب يبحثون عن فرص الشغل وتحسين أوضاعهم، وهو ما يستم التكفل به عن طريق المؤسسات الموجودة، مؤكدا أن هناك مناصب مفتوحة وهي قليلة، وكثيرون يريدون العمل في هذه المؤسسات نظرا للأجور المرتفعة التي تمنحها.

وكانت ولاية ورقلة مسرحا للعديد من الاحتجاجات، آخرها المسيرة التي نظمت بتاريخ 15 سبتمبر، والتي خرج فيها آلاف السكان من أجل المطالبة بالتنمية في المنطقة، والاحتجاج على سوء تسيير المسؤولين المحليين.

في السياق، أقدم والي الجلفة الجديد على إلغاء قائمة السكن المعلن عنها بمدينة عين وسارة، في انتظار نتائج التحقيق التي باشرتها السلطات الأمنية، خصوصا أن هذه القائمة كانت الشرارة التي أشعلت فتيل الاحتجاجات بالمنطقة.

ياسمين بوعلي

 

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