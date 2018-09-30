طالب المسؤولين بالاستقالة بعد فضيحة رمي ملفات الطلبة في المزابل

ريال يطالب بإبعاد المشاكل عن الطالب وحصرها في الجامعة

ثمّن الأمين العام لتجمع الطلبة الجزائريين الأحرار ريال صلوحي عبد الرحمن اللقاء الذي جمعهم بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، مؤكدا ضرورة مراجعة نظام البروغرس بدل إلغائه، إلى جانب إبعاد الطالب عن المشاكل على مستوى القطاع وحصرها على مستوى المؤسسة الجامعية، كما طالب ريال باستقالة مسؤولي مديرية الخدمات الجامعية بعد فضيحة رمي الملفات في المزابل.

اعتبر الأمين العام لتجمع الطلبة الجزائريين ريال عبد الرحمان صلوحي أن قضية رمي ملفات الطلبة في المزابل والخاصة بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة فضيحة كبيرة ومهزلة أخرى تضاف إلى القطاع، وجب على المتورطين فيها الخضوع للعقاب المفروض، مشيرا إلى أن ما حدث كفيل في حد ذات باستقالة المسؤولين على مستوى مديرية الخدمات الجامعية وسط، وأضاف المتحدث أن المسؤولية بحد ذاتها تقع على المديرية بالدرجة الأولى، لأن من غير المعقول أن يتسامح المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الموضوع، إلى جانب دور الديوان الوطني للخدمات الجامعية الذي سيتخذ الإجراء المناسب في حقهم. غير بعيد عن ذلك وفي إطار اللقاء الذي جمعهم بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، ثمّن الأمين العام لـريال نتائج الندوة التي رفع فيها وناقش الحاضرون العديد من القضايا التي تهم الطالب بالدرجة الأولى، سواء ما تعلق بالشق البيداغوجي أو الشق الاجتماعي، حيث كان نظام البروغرس من بين أبرز وأول النقاط التي تم التطرق إليها، حيث طالب ريال بإعادة النظر في النظام بدل إلغائه تفاديا لاصطدام الطالب بالمشاكل التي يشهدها في الفترة الحالية سواء تعلق الأمر بطلبة الماستر أو الليسانس وحصرها على مستوى المؤسسة الجامعية، وإبعاد الطالب بشكل نهائي عن كل القضايا والمهازل التي يشهدها القطاع، خاصة إذا تحدثنا عن مرحلة التسجيلات والنقائص المسجلة على مستوى بعض المؤسسات الجامعية فيما يتعلق بالخدمات كالنقل والمنحة والإيواء.