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استشارة أفراد العائلة في حال عدم تسجيل رفض المعنيين

سجل وطني لرافضي التبرع بأعضائهم بعد الموت

  30 سبتمبر 2018 - 19:05   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الوطني
سجل وطني لرافضي التبرع بأعضائهم بعد الموت

شرعت الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء في إنجاز القائمة الوطنية للانتظار المتعلقة بكل مريض يحتاج لزرع عضو ما، وكذا ما يسمى  السجل الوطني للرفض، المتعلق بالأشخاص الذين يرفضون التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم.

 

أكدت ممثلة الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء المكلفة بالإعلام نادية أعمر خوجة، أن التحضيرات جارية حاليا على مستوى الوكالة الوطنيةلزرع الأعضاء من أجل إعداد القائمة الوطنية للانتظار والسجل الوطني للرفض، معلنة عن تنظيم حملة تحسيسية واسعة ابتداء من أواخر العام الجاري من أجل شرح كيفية التسجيل في القائمة والسجل.

وأبرزت أعمر خوجة خلال اليوم التحسيسي من تنظيم المجلس الشعبي الولائي للعاصمةبالتنسيق مع جمعية التبرع بالأعضاء  بيلوبا، أنه سيتم ابتداء من أواخر سنة 2018 الشروع في حملة تحسيسية واسعة على مستوى جميع ولايات الوطن، من أجل شرح كيفية التسجيل في القائمة الوطنية للانتظار والسجل الوطني للرفض.

وبعد أن ثمّنت ما ورد في قانون الصحة الجديد لسنة 2018 الذي يبيح عملية الزرع والتبرع بالأعضاء البشرية، قالت إن قانون الصحة يجعل من كل مواطن جزائري عبارة عن  متبرع مفترض، فإذا لم يسجل نفسه أثناء حياته في السجل الوطني  للرفض يتم عند وفاته استشارة أفراد عائلته حول إمكانية التبرع بأعضائه.

وأوضحت أن قانون الصحة اعتبر كل مواطن جزائري عبارة عن متبرع  مفترض بعد وفاته، لذلك أسندت للوكالة مهمة الإشراف على السجل الوطني للرفض الذي يضم أسماء الأشخاص الذين يرفضون التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، مضيفة أن هذا القانون الجديد قام بتوسيع الإطار العائلي للتبرع من الأحياء إلى 28 شخصا بدلا عن 10 أشخاص.

وأضافت المتحدثة أن عمليات زرع ونزع الأعضاء بالجزائر تتم على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية ولا تقام في القطاع الخاص، حيث يوجد 14 مركزا لزراعة الكلى إضافة إلى مركزين لزارعة الكبد و14 مركزا لزراعة القرنية، فضلا عنمركزين لزارعة الأنسجة والخلايا الجذعية.

عبد الله بن مهل

 

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