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يجب أخذ تخوفات بلدان الاستقبال بعين الاعتبار

  01 أكتوبر 2018 - 15:55   قرئ 20 مرة   0 تعليق   الوطني
يجب أخذ تخوفات بلدان الاستقبال بعين الاعتبار

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الاثنين بجنيف، بأنه يجب أخذ تخوفات بلدان استقبال اللاجئين بعين الاعتبار، داعيا إلى "التزام متجدد" لصالح الوقاية وتسوية النزاعات في إطار احترام القانون الدولي.

وأكد مساهل في تدخله أمام الدورة ال69 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن اجتماع اللجنة يجب أن يكرس التزامه "لدراسة إشكالية الترحيل القسري والأخذ بعين الاعتبار التخوفات الحقيقية والشرعية التي تعبر عنها بلدان الاستقبال"، وأضاف حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه المقاربة يجب أن تقوم على "التزام متجدد لصالح الوقاية و تسوية النزاعات في إطار احترام قواعد و مبادئ القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة" و"تقاسم منصف ومتوقع للعبء على الصعيد الدولي سواء من حيث قبول اللاجئين أو من حيث الحماية أو حتى من حيث تطبيق الحلول المستديمة لصالحهم".

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "نجاح هذه المقاربة يكمن خصوصا في قدرتنا على التحرك، فرديا و جماعيا، بشأن الأسباب العميقة للترحيل القسري بشكل يسمح، على الأقل، من وضع حد للارتفاع المستمر لعدد اللاجئين عبر العالم".

 

 

 

 

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