إجبارية ارتداء المآزر والاستمرار في تنفيذ بروتوكول النظافة

إجراءات عقابية ضد الأساتذة والمدراء المخالفين لنظام العمل داخل المؤسسات التعليمية

أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مدراء التربية للولايات بإصدار تعليمات صارمة حول إجبارية ارتداء المآزر داخل المؤسسات التربوية تشمل كل الأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية، وضرورة المحافظة على نظافة المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسات، والاستمرار في تنفيذ بروتوكول النظافة الذي أصدرته الوزارة مؤخرا بسبب انتشار وباء الكوليرا واتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد الأساتذة والمدراء المخالفين لنظام العمل داخل المؤسسات التربوية.

أكدت وزارة التربية الوطنية أن العديد من التقارير حول عدم ارتداء العديد من الأساتذة لمآزر العمل في بعض المؤسسات التربوية بلغتها مؤخرا، مما أجبرها على تكليفهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المآزر وتمكين الأساتذة منها وإجبارهم على ارتدائها طيلة فترة العمل، بالإضافة إلى تقديم تعليمات صارمة حول ضرورة نظافة المؤسسات التعليمية ومحيطها الخارجي في إطار متابعة واستمرار تطبيق بروتوكول النظافة الذي أصدرته الوزارة مؤخرا بسبب انتشار وباء الكوليرا.

ومن بين الملفات التي شددت وزيرة التربية الوطنية على ضرورة إيلاء العناية الخاصة بها، ملف تسيير الموارد البشرية، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات، لا سيما تحضير مخطط وطني لتسييره بالتنسيق مع المصالح المحلية للوظيفة العمومية، والسهر على المصادقة عليه خلال شهر جوان من كل سنة كأقصى أجل، والحرص على تنفيذ عمليات التوظيف غير الممركزة قبل بدء الدخول المدرسي، وفقا للتنظيم المعمول به، بالإضافة إلى إعلان نتائج مسابقات التوظيف بعد الانتهاء من التدقيق لمصالح الوظيفة العمومية وتنصيب جميع لموظفين الإداريين والتربويين قبل الدخول المدرسي وبعد الانتهاء من مختلف حركات التنقل ونتائج الامتحانات والمسابقات والتكليفات.

وفي ذات السياق، شددت الوزارة على ضرورة تكوين الملفات وتحضير القرارات الفردية للتكفل الإداري و المالي للناجحين في المسابقات قبل انتهاء السنة المالية التي تم خلالها إجراء مسابقة التوظيف، ناهيك عن إنجاز مقررات التعيين لمتخرجي المدارس العليا للأساتذة والناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة قبل شهر أوت من كل سنة، كما يتحتم على الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة متابعة التكوين التحضيري البيداغوجي قبل تعيينهم في مناصبهم، بالإضافة إلى ضمان الشفافية والإنصاف وتشجيع الإبداع أثناء التسجيل على قوائم التأهيل، ونظرا لأهمية هذه العملية، تضيف الوزارة أنه من الضروري السهر على التطبيق الصارم للتنظيم المعمول به، لا سيما المتعلق منه بدراسة الملفات في إطار ترقية المعنيين وباحترام النسب المحددة لكل رتبة، كما دعت الوزارة في ذات المنشور إلى التكفل بالمشاكل الاجتماعية والمهنية المطروحة من طرف ممثلي مختلف فئات الموظفين والمساهمة في حلها.