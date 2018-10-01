المعارضة ترفض بحجة عدم اقتناعها بالأسباب

التحالف الرئاسي يجمد أنشطة البرلمان إلى غاية استقالة بوحجة

جمّدت خمس كتل برلمانية نشاط المجلس الشعبي الوطني، إلى غاية تقديم رئيس الهيئة التشريعية السعيد بوحجة استقالته منها، في الوقت الذي رفضت المعارضة هذا المسعى، معتبرة أنّ الأسباب التي قدمتها كتل التحالف الرئاسي غير مقنعة.

أعلنت خمس مجموعات برلمانية هي: حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية وكتلة الأحرار، عن تجميد كل نشاطات هياكل المجلس الشعبي الوطني، إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية التي وقعت بيانا مشتركا، الإثنين، للمطالبة باستقالة السعيد بوحجة من رئاسة الهيئة التشريعية.

وذكرت الأطراف الموقعة على البيان أنها قررت سحب الثقة من شخص رئيس المجلس ومطالبته بالاستقالة، وقد قدمت له هذه المطالب خلال لقائها به مساء الأحد بمكتب المجلس.

من جهة أخرى، رفضت أحزاب المعارضة مطلب استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، منددة بالوضع غير القانوني الذي تريد أحزاب الأغلبية إدخال الهيئة التشريعية فيه، حيث اعتبرالنائب البرلماني عن اتحاد العدالة والنهضة والبناء لخضر بن خلاف، أن قرار تجميد نشاطات المجلس الشعبي غير قانوني، والشيء نفسه بالنسبة لعملية جمع التوقيعات التي اعتبرها عملية غير دستورية من شأنها أن تؤثر على مصداقية وشرعية مؤسسات الدولة، وأضاف بن خلافأن ما يحدث داخل المجلس الوطني الشعبي غير مقبول، خاصة أنه عملية مقصودة.

وطالب بلغوتي الحاج، رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل، بالكشف عن الأسباب الحقيقة وراء مطالبة نواب الموالاة رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة بتقديم استقالته، مؤكدا أنهم في جبهة المستقبل لم يستشاروا في هذا الموضوع وأنهم رافضون للطريقة التي تمت بها عملية جمع التوقيعات، لأن هناك أطماعا شخصية وراء الإلحاح على رئيس المجلس بالمغادرة قائلا: بوحجة هو المجاهد الوحيد المتبقي، ولا نريد أن يكون خروجه بهذه الطريقة، ليضيف لا نريد للمصالح الضيقة أن تتفوق على مصلحة البلاد التي تعتبر خطا أحمر بالنسبة لنا.

في السياق، عقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اجتماعا مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، في وقت متأخر من مساء أمس، للتباحث بخصوص التشنج الحاصل داخل الهيئة التشريعية.