ياسين بن جاب الله يؤكد سعي مصالحه لتحسين الخدمات المقدمة للزبائن:

فتح مركز لمهارات التكنولوجيا العالية في مجال الإشارات والتنقل نوفمبر المقبل

أعلن المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ياسين بن جاب الله، أن مركزاً لمهارات التكنولوجيا العالية في مجال الإشارات والتنقل في عربات السكك الحديدية سيتم افتتاحه في شهر نوفمبر المقبل، مضيفا أن الدراسات الرامية إلى إزالة معابر السكة الحديدية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة.

كشف بن جاب الله في تصريح صحفي أمس، عن افتتاح مركز لمهارات التكنولوجيا العالية في مجال الإشارات والتنقل في عربات السكك الحديدية شهر نوفمبر المقبل، مشيرا في ذات السياق إلى أن الدراسات الرامية إلى إزالة معابر السكة الحديدية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وأكد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن الشركة تسعي اليوم لتحقيق الهدف الذي حددته منذ عام 2013 وهو تحسين الخدمات المقدمة إلى زبائنها بعد أن تحصلت على عربات نقل جديدة ومتنوعة.

وأوضح بن جاب الله، بأن تجديد حظيرة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تطلب، حتى الآن، استثمارا بنحو 127 مليار دينار، وقال إنه وبغض النظر عن نقل الركاب، يشكل نقل البضائع، بما في ذلك الحديد والفوسفات، حوالي 40% من إجمالي عمليات النقل التي تضمنها الشركة.

وفيما يتعلق بالاستثمار في الموارد البشرية، مع التسليم بأن الأمر يستغرق بعض الوقت لتدريب الموظفين، أشار إلى أن استراتيجية التكوين قد بدأت قبل ثلاث سنوات، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في خدمة الزبائن.

وفيما يخص،ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، أوضح المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن مورداً محلياً سيقوم بتزويد المؤسسة بالنوافذ المهشمة، مبديا أسفه لكون الحملات التوعوية الرامية إلى وضع حد لهذه الأعمال الهمجية لم تسفر عن نتائج مقنعة.