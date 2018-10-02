إطلاق منضومة لتسيير النفايات عن بعد قبل نهاية السنة

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كمال ومان عن إطلاق منظومة معلومات إلكترونية لتسيير النفايات قبل نهاية السنة الجارية بعد تطوير بنك المعلومات المتعلق بتخزين حجم إنتاج النفايات المجمعة بكل بلديات الوطن ونوعيتها بغية تقديم مؤشرات للمستثمرين لتسهيل نشاطهم وتشجيع المتعاملين الخواص للمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني ودعمه

وذكر كمال هذا الثلاثاء في برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى أن الجزائرتضيع فرصة تحصيل 38 مليار دينار سنويا من رسكلة النفايات المنزلية لوحدها و المتمثلة في المغلفات و المعلبات والتي تمثل 32 بالمائة من نسبة النفايات المنزلية فيما تمثل النفايات العضوية نسبة 54 بالمائة وهي قابلة للاسترجاع كأسمدة لاستصلاح الأراضي الفلاحية