في زيارة مفاجئة إلى مقر مجموعة الاحتياط والتدخل بالقبة

لهبيري يشدد على التحلي بالانضباط وضمان الظروف المهنية الملائمة

شدد العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني خلال الزيارة الفجائية التي قادته إلى مقر مجموعة الاحتياط والتدخل للأمن الوطني بالقبة على ضرورة السهر على ضمان الظروف المهنية الملائمة ومرافقة وتوجيه أفراد المجموعة بما يضمن خدمة راقية للوطن والمواطن.

وجه لهبيري على هامش هذه الزيارة، تعليمات لقادة المجموعة بضرورة ضمان الظروف المهنية الحسنة، مع توجيه أفراد المجموعة، في إطار تأدية المهام، في ظل الانضباط في الصفوف وتنفيذ المهام الدستورية المنوطة بهم بكل احترافية ومهنية، حيث تدخل الزيارة في إطار مواصلة العقيد للقاءاته الميدانية التي تهدف إلى تفقد المرافق العملياتية والإدارية على غرار تلك التابعة لذات المجموعة التي اطلع فيها عن قرب على آليات وظروف العمل، وهي الزيارة التي تندرج في إطار الرؤية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني في مجال التواصل مع الأفراد، حيث تبادل المدير العام للأمن الوطني أطراف الحديث، مع اطارات وأفراد المجموعة حول ظروف العمل في المجالين المهني والاجتماعي الذين استحسنوا كثيرا هذه المقاربة الجديدة لقيادة الأمن الوطني في ميدان التسيير الحديث.

منيرة طوبالي