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24 ساعة تؤكد غياب لغة الحوار بين الطلبة ومسؤوليهم

الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي تكشف الواقع المر للجامعات

  02 أكتوبر 2018 - 19:02   قرئ 27 مرة   0 تعليق   الوطني
الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي تكشف الواقع المر للجامعات

لمدة لم تتجاوز 24 ساعة وفي يوم واحد تتبعنا الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث سلطنا الضوء على آراء الطلبة وكل من يتابع الصفحة، لتكون المفاجأة، تهاطل التعليقات المنددة التي تحمل في طياتها واقع الطالب الجزائري وعلاقته بمسؤوليه ووضعية المؤسسات الجامعية، في ظل غياب سياسة التواصل بين الطرفين، مؤكدين فشل مثل هذه الصفحات في ربط اتصال حقيقي بين من يسمون أنفسهم مسؤولين عن الطالب، التعليقات أيضا لم تستثن التنظيمات الطلابية التي صنفتها في الخانة الحمراء وطالبها أمناء بالتخلي عن مناصبهم .

 

 كفاكم استغباء لنا، هذا موقع أم ماذا ؟ مواقع بيع الملابس أفضل بكثير منه، الأمناء العامون للتنظيمات الطلابية عمروا في مناصبهم ، اتركوا المكان لغيركم، فساد وجشع ونذالةيغرق فيها القطاع، هذه فقط عبارات وتصريحات وتعليقات من بين الآلاف التي تضمها الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي سلطنا عليها الضوء لمدة لم تتجاوز اليوم الواحد، تعليقات كان من الأجدر على المتتبع أو المسير لهذه الصفحة إيصالها للمسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، لأنها تحمل في طياتها واقع الطالب الجزائري ومعاناته اليومية مع مسؤولين لم يتحملوا مسؤوليتهم على أكمل وجه، فلم يقتصر تعليق الطلبة وحتى المتتبعين للصفحة على واقع الطالب ووضعيته الاجتماعية داخل المؤسسات الجامعية باختلافها بل امتد إلى غياب المعلومة في وقتها وتأخر مسيرها عن الرد أو بالأحرى غيابهم بشكل تام، أيضا أسئلة الطلبة لا يتم الرد عليها وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الهدف أو الجدوى من وجودها، في وقت راح فيه البعض يعاتب المسؤولين وتهكم البقية عليهم بطريقتهم الخاصة، حيث علق طالب على أن نتائج الماستر ستظهر السنة القادمة بينما في بلدان أخرى تشرف السنة الجامعية على الانتهاء، تعليق آخر قال  ماستر عن بعدأخذتم المعايير من الطلبة ولا متابعة ولا مراقبة ولا حساب، لقد كان فاشلا بكل المقاييس، ليعلق آخر  التنظيمات الطلابية تخدم الدولة ولا تمثل إلا نفسها تاريخها اسود، سجلنا في الماستر شهر جويلية ولا جديد يذكر وهو أكبر دليل على تذبذب قطاع اسمه التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر.

أمينة صحراوي

 

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