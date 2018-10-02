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80 وكالة سحبت دفتر الشروط وانطلاق إيداع الملفات أمس

12 ساعة للحصول على ترخيص تنظيم العمرة هذا الموسم

  02 أكتوبر 2018 - 19:07   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الوطني
12 ساعة للحصول على ترخيص تنظيم العمرة هذا الموسم

ستحصل وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم العمرة لموسم 1440هـجري، حسب الديوان الوطني للحج والعمرة على الاعتماد في ظرف 12 ساعة فقط، في حين سحبت 80 منها دفتر الشروط من المنصة الإلكترونية للعمرة، وبدأت أمس في إيداع ملفاتها للحصول على الموافقة المبدئية وإتمام إجراءاتها في السعودية.

 

انطلقت عملية إيداع ملفات وكالات السياحة والأسفار المترشحة للحصول على ترخيص تنظيم عملية العمرة 1400، أمس، لدى الديوان الوطني للحج والعمرة، بعد أن كانت سحبت دفتر الشروط الخاص بالعملية عبر المنصة الإلكترونية الجزائرية للعمرة التي تم استحداثها هذا الموسم من طرف الديوان في إطار المساعي المستمرة لعصرنة تنظيم عمليتي الحج والعمرة، حيث أوضح الديوان في منشور له أن هذه المنصة التي تعتبر قفزة نوعية نحو الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التسهيل والتخفيف على المتعاملين، تتيح لوكالات السياحة والأسفار تقديم طلبات الترشح عبرها من خلال تحميل الوثائق الإدارية الخاصة بالملف، والذي تتم معالجته إلكترونيا وبشكل مسبق، لتتقدم الوكالة ببعض الوثائق المشكلة للملف للمصادقة والإمضاء على غرار العقود الخاصة بالوكيل السعودي، في زمن قياسي لا يتعدى 12 ساعة، لتتمكن بعدها من الحصول على الموافقة المبدئية، وأضاف أن هذه الوكالات تكون في انتظار إتمام إجراءاتها بالمملكة العربية السعودية والعودة للديوان بعد ذلك للحصول على الترخيص في مدة لا تفوق 12 ساعة كذلك، حسب منشور لذات الهيئة على صفحتها في موقع التفاعل الاجتماعي  فايسبوك.

واعتبر الديوان الوطني للحج والعمرة أن هذه الإجراءات كلها من شأنها التخفيف من الملفات الإدارية وكذا رقمنة عملية تنظيم العمرة وتخفيف وتسهيل الإجراءات، حسب ما أكده المدير العام للديوان يوسف عزوزة، أمس، لدى إشرافه على انطلاق عملية إيداع ملفات الحصول على الاعتماد لتنظيم العمرة.

وقد أحصت مصالح الديوان 80 وكالة سياحية قامت بالتسجيل وإيداع الطلب عبر المنصة الإلكترونية الجزائرية للعمرة، وهي ذات الوكالات التي ستبدأ في التقدم لدى مصالح نشاط العمرة بالديوان اعتبارا من أمس، بينما تبقى المنصة الإلكترونية مفتوحة 24 ساعة /24 لاستقبال رغبات وملفات وكالات السياحة المؤهلة لتنظيم عملية العمرة وفقا لدفتر الشروط.

للتذكير فإن مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة كانت في وقت سابق عقدت العديد من اللقاءات التنسيقية مع مصالح القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية للتباحث حول السبل الكفيلة بتنظيم أحسن لموسم العمرة لهذه السنة.

زين الدين زديغة

 

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