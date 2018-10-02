بعد تعرضهم للاعتداء في آخر احتجاج لهم

الطلبة الأحرار يطالبون حجار بالتدخل ووضع حد للفساد بالجامعات

رفع الطلبة الأحرار في بيان لهم جملة من النقائص والمشاكل التي تغرق فيها بعض المؤسسات الجامعية مطالبين المسؤول الأول التدخل على خلفية الاعتداء الذي تعرضوا لهفي آخر احتجاج لهم، إلى جانب التحقيق في الأموال التي تخصص للمؤسساتكل سنة دون أن تجسد على أرض الواقع.

شهدت العديد من الاقامات الجامعية بشكل خاص والاقامات الجامعية بشكل عام حالة من الاحتقان في الفترة الأخيرة بسبب الغياب التام للضروريات، ففي الوقت الذي اضطر البعض للتأقلم مع الوضع رفع الطلبة الأحرار في بيان لهم جملة من النقائص والمشاكل التي تغرق فيها هذه المؤسسات، البداية كانت مع الإقامات الجامعية ذكور بولاية غليزان أين اشتكى الطلبة من الغياب التام للإمكانات على مستوى والغياب التام للنظافة ناهيك عن الوضع المزرية للأسرّة، مدير الإقامة من جهته أرجع الوضع للميزانية المخصصة والتي لم تكن كافية للقيام بعملية الترميم الكلي للغرف غير بعيد عن ذلك أيضا تحدث الطلبة الاحرار عن الوضعية الكارثية لجامعة جيلالي اليابس بخميس مليانة، مطالبين بفتح تحقيق في مشروع الترميم بملحقة اللغات بالنظر الى حجم الميزانية الضخمة التي سخرت لذلك، إلى جانب ذلك أيضا إلغاء القرارات المجحفة الصادرة عن المجلس التأديبي بحق ممثلي الطلبة، يأتي هذا على خلفية الاضرابالذي تعرض فيه الطلبة الى الاعتداء ، وهو ما اعتبروه إهانة في حقهم كونه يحرض على العنف داخل الحرم الجامعي، كما اشتكى الطلبة الاحرار أيضا من غياب النظافة بالإقامة على جميع الأصعدة يضاف اليها غياب الأمن ودخول غرباء للجامعة بتواطؤ من أعوان الأمن.