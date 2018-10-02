مدير المدرسة العليا للفلاحة لخضر خليفي لـ المحور اليومي:

السلطات العليا تحدد السياسات الحكومية والمدرسة دورها التكوين والبحث

أوضح مدير المدرسة الوطنية العليا للفلاحة، لخضر خليفي، أنّ السلطات العليا، هي الوحيدة المخوّل لها تحديد السياسات الحكومية.

لفت لخضر خليفي، في تصريح لـالمحور اليومي، أنّ المدرسة الوطنية العليا للفلاحة قاصدي مرباح، الصرح التكويني العريق، ليس من صلاحياتها تحديد السياسات الحكومية أو اختيار الشركاء وأن دورها يكمن في التكوين والبحث.

جدير بالذكر، أن المدرسة العليا للفلاحة، تحتضن على مدار ثلاثة أيام ملتقى دوليا للهندسة الريفية والبيئة، بمشاركة دولية. ورافع المشاركون في المنتدى الدولي، وهم خبراء زراعيون من كل من: فرنسا، بلجيكا، المغرب وتونس، من أجل مواكبة التكوين للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم. وقد صرح مدير المدرسة لخضر خليفي، أنّه قد تم تسطير برامج تكوينية لتخريج كفاءات متوائمة مع المستوى العالمي والوطني. وردا على سؤال ما إذا كانت الجزائر مستعدة لمواكبة هذه التطورات، قال لخضر خليفي، إنّ الجزائر ليست مضطرة للبداية من الصفر، فهي تتمتع بطاقات هائلة وأعداد كبيرة من المهندسين وبيئة مناسبة لاستثمار هذه الطاقات.