الجمارك الجزائرية تشارك في المؤتمر العالمي حول أمن الحدود ببروكسل

يشارك المدير العام للجمارك الجزائرية، فاروق باحميد، في أشغال المؤتمر العالمي حول أمن الحدودي الذي تنظمه المنظمة العالمية للجمارك من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري ببروكسل، حسبما أفاد به الثلاثاء بيان للمديرية العامة للجمارك.

ويتم تسليط الضوء خلال هذا المؤتمر على دور الجمارك ومساهمتها في أمن الحدود ومحاربة الإرهاب، حسب شروح منظمة الجمارك العالمية.

وسيسعى مؤتمر بروكسل يسعى إلى "دراسة التغيرات التي حدثت خلال هذه الفترة، من خلال عروض حول تطور التهديدات للأمن العالمي"، حسب نفس المصدر.

كما سيتطرق المؤتمر إلى "مسألة تطور المسؤوليات الأمنية التي تقع على عاتق الجمارك".

يذكر أن قانون الجمارك الجزائري الجديد الصادر في 2017ي يحدد في مادته 3 مهام ادارة الجمارك في مكافحة التهريب وغسيل الاموال والجريمة العابرة للحدود فضلا عن الاستيراد والتصدير غير الشرعيين للسلع واللذان يهددان الأمن والنظام العامي وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية.