استمرار تهاطل الأمطار على المناطق الوسطى الشرقية

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، استمرار تهاطل أمطار قوية وغزيرة والتي تكون رعدية أحيانا لتفوق ال 25 ملم، على المناطق الوسطى الشرقية، وتفوق ال 70 ملم على المناطق الشرقية، ويتعلق الأمر حسب ما توضحه خريطة اليقظة على صفحة الديوان في "فايسبوك" بولايات تيزي وزو، بومرداس والبويرة.

وأوضح المصدر أن صلاحية هذه النشرة تمتد من نهار اليوم إلى غاية يوم غدا الخميس على الساعة 03 سا صباحا.

أما الولايات الشرقية المعنية فهي، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بو عريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، ام البواقي، شمال تبسة وشمال خنشلة.

وتمتد صلاحية هذه النشرة من نهار اليوم إلى غاية يوم غدا الخميس على الساعة 12 سا ظهرا.