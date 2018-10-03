150ألف متورط في 120ألف قضية متعلقة بالمخدرات

كشف جمال قسوم رئيس المصلحة المركزية لمكافحة المخدرات، بالمديرية العامة للأمن الوطني عن معالجة ذات المصلحة لـ 120 ألف قضية وتوقيف 150 ألف متورط في الست سنوات الأخيرة، وتحدث أثناء نزوله ضيفا في حصة "ضيف التحرير" بالإذاعة الوطنية عن تراجع كميات القنب الهندي المحجوزة في العامين الأخيرين، مقارنة مع الكميات المحجوزة سنة 2012 ، بالمقابل سجلت مصالح الأمن ارتفاع كميات المخدرات القوية على غرار الكوكايين والهيرويين المحجوزة وكذا الأقراص المهلوسة، التي تأتي غالبا من الدول الإفريقية، إضافة إلى الكميات التي يهربها المغتربون، مرجعا هذا التراجع إلى الإجراءات التي اتخذها الجيش لمراقبة الحدود الغربية والجنوبية الغربية.