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توزيع 1037 سكن "عدل" ببوينان

  03 أكتوبر 2018 - 15:07   قرئ 66 مرة   0 تعليق   الوطني
توزيع 1037 سكن "عدل" ببوينان

أشرف وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الأربعاء بالبليدة، على توزيع أول حصة سكنية بالمدينة الجديدة ببوينان (شرق البليدة)، تتكون من 1037 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار "عدل" على أصحابها

وقال الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن "الحصة الموزعة اليوم تندرج في إطار العملية الوطنية الخاصة بتوزيع السكنات لمختلف الشرائح الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه العملية منذ انطلاقها في ليلة القدر أي منذ ثلاثة أشهر، توزيع ما يقارب 140 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني

وأضاف طمار، أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية تسليم حصص سكنية أخرى على أصحابها من مختلف الشرائح الاجتماعية على المستوى الوطني وبخصوص المدينة الجديدة لبوينان، ذكر الوزير أنها تعد من بين الخمس مدن الجديدة المبرمجة عبر الوطن في إطار برنامج رئيس الجمهورية التي أرادها و "أن تكون مدينة عصرية متكاملة تتوفر على كل الوظائف الحضرية و على كافة المرافق العمومية لضمان العيش الكريم لشاغليها"

و لفت المسؤول الأول، عن القطاع إلى أن الحصة الموزعة اليوم هي أول حصة في المدينة الجديدة لبوينان و التي ستتسع مستقبلا لـ 53 ألف وحدة سكنية بطاقة استيعاب تقارب حوالي 200 ألف نسمة وأضاف المتحدت، أنه ستعزز هذه المدينة بـ 40 مرفقا تابعا لقطاع التربية و منشأتين أمنيتين تعرف أشغالها نسب متفاوتة بعدما تم تعيين مؤسسات الإنجاز الخاصة بها بصفة استعجاليه على أن يتم تسليم 18 مؤسسة تربوية منها و مقرين للأمن في أواخر السنة الجارية

كما ستضم هذه المدينة الجديدة، خمسة أقطاب استثمارية موجهة لمختلف الأنشطة كالتكنولوجيات الحيوية و الترفيهية و الصحية سيوجه قسط معتبر منها للشباب في إطار سياسة تشجيع إنشاء المؤسسات الشبانية، حسب الوزير الذي أشار إلى اغتنام فرصة إنجاز هذا القطب الحضري الهام لإعادة تأهيل الأنسجة الحضرية القديمة كقرية عمروسة 

و كان الوزير قبل إشرافه على عملية توزيع هذه السكنات قد قام بوضع حجر الأساس بالمدينة الجديدة لبوينان لإنجاز 6000 وحدة سكنية جديدة، كما وقف على مدى تقدم الأشغال بالمشاريع الموجودة طور الإنجاز، مشددا على ضرورة إيلاء أهمية لنوعية الأشغال و التهيئة الخارجية لها

 

 

 

 

 

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