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المحافظة السّامية للأمازيغيّة ثمنت إدراج التراث الأمازيغي في مقررات الجيل الثاني

مقترح إنشاء فرع خاص باللغة الأمازيغية في المدرسة العليا للأساتذة على مكتب أويحيى

  03 أكتوبر 2018 - 18:47   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الوطني
مقترح إنشاء فرع خاص باللغة الأمازيغية في المدرسة العليا للأساتذة على مكتب أويحيى

قدمت المحافظة السامية للأمازيغية اقتراحا للوزارة الأولى بإنشاء فرع خاص باللغة الأمازيغية في المدرسة العليا للأساتذة، وإنشاء معهدا لتدريسها في الولايات الجنوبيةوإدراج دراسات عليا متخصصة في اللغة، كما شرعت المحافظة في عملية التكوين المتواصل للأساتذة الجدد من خلال تنظيم منتديات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية حسبما أكده الأمين العام لذات الهيئة، سي الهاشمي عصاد الذي ثمن  مخطط المحافظة لتحقيق التغطية الوطنية لتدريس اللغة.

قال الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد بأن اللغة الأمازيغية أخذت منحى تطوريا جد ملحوظ منذ سنة 2002 عندما تم إقرارها لغة وطنية إلى غاية اليوم مرورا بتعديل الدستور في فيفري 2016 وبقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذا دعم المحافظة باعتبارها هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية بالتنسيق مع كل الدوائر الوزارية خصوصا قطاع التربية المعنية بشكل أكبر بترقية اللغة الأمازيغية معبرا عن تفاؤله بمستقبل الأمازيغية في المدرسة.

ووصف سي الهاشمي عصاد، التطور الذي تشهده اللغة الأمازيغية في الجزائر بالوثبة النوعية وهو ما يتجلى في المنظومة التربوية من خلال إدراج عناصر من التراث الأمازيغي المادي واللامادي في المقرر الرسمي للمدرسة للجيل الثاني، كما أكد سي الهاشمي بأن المحافظة السامية للأمازيغية تتكفل بالتكوين المتواصل للأساتذة الجدد من خلال تنظيم منتديات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية في ولايات الغرب وستشمل العملية أيضا ولايات شرق وجنوب الوطن وهو مخطط واضح المعالم يؤكد حرص المحافظة لتحقيق التغطية الوطنية من خلال تحديد المناصب المالية الموجهة لتدريس اللغة الأمازيغية بالتدقيق.

كما تحدث الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية عن جهود أخرى مبذولة في قطاع التعليم العالي وهو المرسوم المتعلق بإنشاء مركز وطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية في ولاية بجاية يضاف إلى 4 معاهد للغة والثقافة الأمازيغية، مضيفا بأن المحافظة بادرت باقتراح للوزارة الأولى بإنشاء فرع خاص باللغة الأمازيغية في المدرسة العليا للأساتذة بالإضافةإلى فتح معهد في الجنوب بورقلة وفتح دراسات عليا متخصصة في اللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى نقل التجربة إلى جامعات أخرى في ولايات الجنوب مثل إليزي أو تمنراست.

نبيل شعبان

 

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