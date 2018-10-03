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التحقيقات الأولية تورّط موظفا بالمدرسة العليا للأساتذة

ملفات الطلبة لم ترم في المزبلة والحادث مفتعل هدفه زرع البلبلة

  03 أكتوبر 2018 - 18:48   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الوطني
ملفات الطلبة لم ترم في المزبلة والحادث مفتعل هدفه زرع البلبلة

ـ الموظف معروف بميولاته الإسلامية وكثير التردد على تجمعات علي بن حاج

أبرزت التحقيقات الأولية حول مسألة رمي ملفات طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة، والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أنها مفتعلة. وأشارت مصادر مطلعة للمحور اليومي إلى أن تلك الملفات أخذت من داخل مستودع للأرشيف بالمدرسة وتم إلقائها خارجه للادعاء بأن مسؤولي المدرسة غير مبالين بملفات الطلبة والمتخرجين.

 

أشارت مصادرنا إلى أن العلمية تمت بتواطؤ من موظف يعمل بالمدرسة العليا للأساتذة، وأوضحت التحريات الأمنية حوله أنه متعاطف مع التيار الإسلامي وأنه شخص يرتاد كثيرا أماكن تجمعات علي بن حاج، والتحقيقات ما زالت متواصلة لتحديد الأشخاص المتورطين في القضية. وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة فإن الأمر يتعلق بيوم الجمعة الماضي أين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة التي مست بعض ملفات الطلبة التي تضم العديد من الوثائق مرفقة بصورهم، على غرار كشوف النقاط والصكوك البريدية، حيث وجدت ملقاة في إحدى المزابل ببلدية جسر قسنطينة وكذا بلدية الحراش مثلها مثل بقية النفايات، وهو الأمر الذي جدد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة  فايسبوك تداوله على أوسع نطاق، مما أظهر التقاعس والتماطل والمهازل التي يمر بها القطاع في ظل اللامبالاة الصادرة عن بعض المدراء سواء بالإقامات الجامعية أو بالمؤسسات الجامعية بشكل عام. وفي هذا الصدد وفي إطار احتواء الوضع،قامت الجهات الوصية بالبحث في الحادث والتنقل إلى عين المكانورفع دعوى قضائية والتحقيق في القضية ومعرفة المتورطين في القضية، باعتبار أن الأمر يتعلق بشخص يقوم بجمع الأرشيف وبيعه مقابل مبلغ مالي، بالنظر إلى أن المكان الذي وجدت على مستواه ليس مزبلة بل مكان لجمعها وإعادة الرسكلة،مبرزا أن العدالة ستأخذ مجراها في أقرب الآجال، وهو الأمر الذي أكده المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية في تصريح سابق للمحور اليومي، حيث أوضح أن المتورطين قيد التحقيق وستتم معاقبة المتورطين بالنظر إلى أن مثل هذه الأمور تمس القطاع بشكل عام ومسؤولي الخدمات الجامعية بشكل خاص.

أمينة صحراوي

 

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