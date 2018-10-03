ولد عباس ونوابه في ورطة بعد نقلهم صراع الحزب إلى مؤسسات الدولة

بوحجة يتلقّى دعما من الرئيس والوزير الأول

هل هي نهاية جمال ولد عباس من الأمانة العامة للحزب؟

تلقّى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، اتصالا رسميا من رئاسة الجمهورية، بواسطة مدير ديوان الرئيس الطيب بلعيز، الذي أبلغه بأنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يدعمه في قضية الصراع الحاصل بينه وبين نواب الأفلان الذين تحالفوا مع الكتل البرلمانية الموالية من أجل الضغط عليه لتقديم استقالته.

تغيّرت معطيات قضية السجال الحاصل داخل البرلمان بين رئيس الهيئة التشريعية السعيد بوحجة ونواب الأفلان، بعدما دخلت رئاسة الجمهورية على الخطّ، حيث قالت مصادر أفلانية لـالمحور اليومي إنّ مدير ديوان رئاسة الجمهورية، الطيب بلعيز، اتصل رسميا برئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، يوم الإثنين الماضي، أكد له الدعم الكامل للرئيس بوتفليقة له. ونقل بلعيز لبوحجة أنّ رئيس الجمهورية خارج عن هذا السجال، مؤكدا له أنه ينبغي أن يبقى في منصبه، وأنه غير مجبر على تقديم استقالته. وأعرب رئيس الجمهورية عن أسفه لما يحدث داخل مؤسسة من المؤسسات الدستورية، يتورّط فيها نواب بالتعدي على الدستور، ويعني بذلك نواب التحالف الرئاسي الذين انخرطوا في حملة شرسة ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني، استجابة لدعوة أفلانية، ادّعت أنها تتلقى التعليمات من رئيس الحزب.

كما تلقى السعيدة بوحجة، مكالمة هاتفية من الوزير الأول أحمد أويحيى، يوم الإثنين الماضي، وفقا للمصادر ذاتها، يبلغه فيها بدعمه الكامل له، إزاء الحملة الشرسة التي يتعرض لها من قبل نواب الأفلان.

في السياق، أبرز عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم، في تصريح للصحافيين، على هامش يوم برلماني أمس، أنّه التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة. وأضاف بن زعيم أنّ الأخير أكّد له أنه لن يستقيل من منصبه كرئيس للهيئة التشريعية، وأعلمه بأنه تلقى دعما كاملا من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي طلب منه مواصلة العمل في منصبه بشكل عادي.

وتضع هذه المعطيات أمين عام الأفلان جمال ولد عباس، وأعضاء المكتب السياسي، الذين أصدروا لائحة يعلنون فيها مساندتهم للنواب المطالبين برحيل بوحجة، حيث دعا ولد عباس رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى تقديم استقالته، استجابة لمطلب النواب الذين يرفضون العمل معه.

كما تؤكّد هذه المعطيات ما نشرته المحور اليومي في أوّل يوم من بداية الحملة على بوحجة، أين عقدت قيادة الأفلان اجتماعا مع نواب الحزب، قيل في البداية إنه سيدرس إمكانية سحب الثقة من بوحجة، ثم تحوّل اجتماع ولد عباس بنوابه في البرلمان إلى ما يشبه الجعجعة دون طحين، بعد البلبلة التي أثارتها مسألة تحالف النواب من أجل سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، بسبب ما قالوا إنها مخالفة لأوامر الرئيس. ويتعلق الأمر، وفقا لمصادر أفلانية، بـتعليمة رئاسية كان ولد عباس قد أبلغ بها بوحجة، تأمره بإعادة الأمين العام للمجلس بشير سليماني، الذي أنهى مهامه قبل ثلاثة أيام. وطلب بوحجة من ولد عباس إرسال التعليمة الرئاسية حتى يطّلع عليها، وهي التعليمة التي لا يحوز عليها ولد عباس أصلا.

ولا يستبعد أن تكون لهذه الفضيحة تطورات جديدة، بعدما نقل أمين عام الأفلان جمال ولد عباس الصراع الدائر في الحزب إلى مؤسسات الدولة، حيث يُنتظر من رئيس الجمهورية أن يتدخّل بصفته رئيسا للحزب، من أجل معاقبة المتسببين في خلق سجال لزعزعة استقرار مؤسسات الدولة.