فيما رافع السنو من أجل مراجعة الوضعية الاجتماعية والمهنية للأستاذ

حجار يؤكد جاهزية السكنات الوظيفية على مستوى 22 ولاية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس عن جاهزية السكنات الوظيفية المخصصة للأساتذة الجامعيين على مستوى 22 ولاية في انتظار تسليمها في الأيام القليلة، يأتي هذا في الوقت الذي رافعت فيه نقابة الأساتذة الجامعيين من أجل مراجعة الوضعية الاجتماعية والمهنية للأستاذ للجامعي خاصة ما تعلق بسلم الأجور.

أكد المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أمس خلال اجتماعه بنقابات القطاع وفي إطار اللقاءات العادية مع الشركاء الاجتماعيين، على استمرار الوصاية في دعم الطالب وكذا الأستاذ الجامعي من خلال الإمكانات المتاحة والمسخرة على مستوى المؤسسات الجامعية، مبرزا أن جملة المطالب المرفوعة سيتم التطرق إليها مع نقابة الأساتذة الجامعيين، أبرزها ما تعلق بالسكن الوظيفي والذي أكد جاهزيته على مستوى 22 ولاية سيتم تسليمها في وقتها المحدد، من جهة آخر قال الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعين مسعود عمارنة أن اللقاء خصص للوقوف على نتائج الاجتماعات السابقة ومناقشة جملة من القضايا الاجتماعية والقضايا المهنية وأهمها السكن بتفاصيله وكذا القانون الأساسي للأستاذ الباحث إعادة النظرفيه خاصة مع التطور الحاصل في قطاع البحث العلمي والتعليم العالي، وأضاف عمارنة أنه من بين النقاط التي تم التطرق إليهاإعادة النظر في شبكة الأجور للأستاذ الجامعي ولكن بمراعاة ظروف لبلاد. عمارنة من جهته أكد الحديث عن مسألة المجلاتالمعتمدة من طرف الوصاية والمشترطة في مناقشة أطروحات الأساتذةالتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارهامسائل علمية تصب في قلب البحث العلمي.