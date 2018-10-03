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من أجل تحسين خدماتها

سونلغاز تستثمر أكثر من 671 مليون دينار في تيزي وزو

  03 أكتوبر 2018 - 19:05   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الوطني
سونلغاز تستثمر أكثر من 671 مليون دينار في تيزي وزو

أكدت مديرية التوزيع للغاز والكهرباء لتيزي وزو، على استثمار أكثر من 671 مليون دج لتحسين خدماتها المقدمة لزبائنها. وذكرت في بيانها الذي تلقت  المحور اليومي  نسخة منه والمتضمن حصيلة المؤسسة المتعلقة بصائفة 2018، بأن مسعى المديرية في تحسين خدماتها ظهر جليا عبر إعدادها لمخطط استثنائي لذات الفترة والهادف في طياته إلى ضمان إمداد سكان الولاية بالطاقة الكهربائية ومجابهة معضلة ضعف التيار بسبب الاستعمال المفرط لأجهزة التبريد، حيث أن هذا لتحسن المسجل من جانب نوعية الخدمات وتطورها مقارنة بالسنوات الماضية، كان نتيجة حتمية للإمكانيات المادية والبشرية الهامة المسخرة لتحقيق الأهداف المسطرة عبر المخطط المعلن عنه مسبقا، والذي تم من خلاله تجنيد 18 فرقة تدخل ميداني بمعادل أربعة أعوان لكل فرقة، إذ تسهر على فعالية التدخل من حيث الوقت والسرعة مع التنسيق مع المؤسسات الخاصة التي تعمل بالتنسيق مع المديرية في أشغال الصيانة. ومن اجل مجابهة معضلة ضعف التيار الكهربائي، قامت مؤسسة سونلغاز بتدعيم مراكز توليد الكهرباء بـ 11 محولا كهبرائيا من أصل 17 وحدة مبرمج إنجازها، حيث أن خمسة منها لا تزال قيد الإنجاز في انتظار الوحدة الأخيرة التي توجد حاليا محل معارضة بعض السكان أين تعمل مصالحها جاهدة لرفع هذه المعارضة وإطلاق الاشغال في المستقبل القريب.من جهة أخرى؛ فقد أشار البيان إلى أن مجمل العمليات الاستثمارية المدقرة قينتها المالية وبالتحديد بـ 671.562 مليون دج شملت أساسا إنجاز شبكات الكهرباء حديثة سواء تعلق منها بالضغط المتوسطي أو المنخفض، انجاز وحدات جديدة، تدعيم وإعادة تهيئة الشبكات. وهي البرامج الاستثمارية التي كان لها الدور الهام والمباشر في انخفاض وتراجع المشاكل المطروحة سابقا بنسبة قدرت بـ7 بالمائة وذلك إذ تم مقارنها بالسنة المنصرمة 2017، ناهيك عن تقليص مدة التدخل لإصلاح الأعطاب المؤدية إلى انقطاع الكهرباء بنسبة 22 بالمائة. في سياق آخر قالت مديرية التوزيع لتيزي وزو، إن مصالحها الموزعة عبر إقليم دوائر الولاية، تبقى ومن رغم جهودها المبذولة في تحسين الخدمة لزبائنها، تعاني من إشكالية السرقة التي تكبد المؤسسة خسائر مادية معتبرة، حيث أحصت وفي هذا الصدد 38 تجاوزا منذ جانفي 2018 ما يعادل نسبة 20 بالمائة من إجمالي المخلفات المحصاة. وعليه ونظرا لخطورة الوضع، أطلقت المديرية عبر بيانها، نداء لجميع سكان الولاية، إلى التنسيق مع مصالح سونلغاز والتقرب منها للإبلاغ حول أعمال السرقة أو غريها من الممارسات التي قد تعود بالسلب على الخدمة المقدمة.

أغيلاس. ب

 

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