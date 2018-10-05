حسبلاوي .. المشوار "مازال طويلا" لتحقيق أهداف مخطط مكافحة السرطان

شريط الاخبار
الشيخ رابح سعدان يقدم استقالته للـ فاف ملفات الطلبة لم ترم في المزبلة والحادث مفتعل هدفه زرع البلبلة بوحجة يتلقّى دعما من الرئيس والوزير الأول ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش السوق روسيا تغري الجزائر وتعرض صفقات تموينها بالقمح بأسعار تنافسية رسائل تحذيرية من الجيش لبقايا الإرهابيين المختبئين في المدن سونلغاز تستثمر أكثر من 671 مليون دينار في تيزي وزو وفاق سطيف يخسر معركة القاهرة ويتسلح بإنجاز 88 حجار يؤكد جاهزية السكنات الوظيفية على مستوى 22 ولاية محاولات المهربين لاستنزاف المواد المدعمة تتواصل فتح مسابقة لتوظيف 05 آلاف عون شرطة التسجيل لـ الباك والبيام والسّانكيام من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 78.8 مليون دولار صادرات الجزائر من الخضر والفواكه والتمور حمس تصف أزمة الغرفة السفلى بـ صراع الأغلبية المزيفة المعارضة تندد بـقرصنة مؤسسات الدولة من قبل الأغلبية افتتاح أشغال الاجتماع الرابع للجنة التوجيه بالجزائر لم يصلنا أي قرار برفع التجميد عن استيراد اللحوم الحمراء وفد وزاري ومستثمرون ينزلون بالمعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني مقترح إنشاء فرع خاص باللغة الأمازيغية في المدرسة العليا للأساتذة على مكتب أويحيى الجزائر تضيّع تحصيل 38 مليار دينار سنويا من رسكلة النفايات المنزلية دخول مصنع الزيوت توتال بوهران حيز الخدمة في 2019 احصلوا على أكبر ممكن من المنتجات والهدايا ! أليانس للتأمينات تحقق رقم أعمال يناهز 3 مليارات دينار الأمن يحبط محاولة إغراق العاصمة بقنطار و55 كلغ من الزطلة الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي تكشف الواقع المر للجامعات 12 ساعة للحصول على ترخيص تنظيم العمرة هذا الموسم السلطات العليا تحدد السياسات الحكومية والمدرسة دورها التكوين والبحث شبكة العاصمة يترأسها شرطيان الطلبة الأحرار يطالبون حجار بالتدخل ووضع حد للفساد بالجامعات الولاة يأمرون مدراء التربية بضمان حسن سير المطاعم المدرسيّة قايد صالح يأمر العسكريين بالحفاظ على الجاهزية العليا لتأمين البلاد مكتب المجلس يجتمع اليوم لإصدار لائحة ضد بوحجة ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية إلى 9 ملايير دولار نهاية السنة أحياء تتحول إلى برك والمنتخبون المحليون في قفص الاتهام السلطات مدعوة إلى إعادة النظر في سياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه أفلان تيزي وزو يعلن مساندته لـسعيد بوحجة خام البرنت يتجاوز 85 دولارا للبرميل زبدي يحذر الموطنين من الإقبال على استهلاك المواد الفاسدة مطالب بإعادة توجيه سياسة الدعم وتقديمها مباشرة للمواطن إزالة الأسواق الفوضوية دون بديل تُلهب الأسعار
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. حسبلاوي .. المشوار "مازال طويلا" لتحقيق أهداف مخطط مكافحة السرطان

حسبلاوي .. المشوار "مازال طويلا" لتحقيق أهداف مخطط مكافحة السرطان

  05 أكتوبر 2018 - 11:21   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الوطني
حسبلاوي .. المشوار "مازال طويلا" لتحقيق أهداف مخطط مكافحة السرطان

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس بالجزائر العاصمة، أن المشوار الذي يتنظر الحكومة  لتحقيق كل الأهداف المسطرة في إطار مخطط السرطان "مازال طويلا". 

وفي كلمة له بمناسبة إحياء الشهر العالمي "أكتوبر الوردي" لمكافحة سرطان  الثدي تحت شعار "سرطان الثدي لنتكلم"، أشار الوزير أنه رغم الانجازات التي تم  تحقيقها و التي ساهمت في تحسين ظروف وشروط استفادة المواطنين من العلاج الخاص  بمرض السرطان إلا أنه "مازال المشوار طويلا لتحقيق كل الأهداف المسطرة في إطار  مخطط السرطان الذي أقره رئيس الجمهورية والذي أمر بتسخير كل الوسائل الضرورية  له".

ودعا بمناسبة أيضا الطبعة الثانية للصالون الوطني للإعلام حول داء السرطان،  كل القطاعات المعنية ومختلف الفاعلين من أجل "تكاثف الجهود ومواصلة عملية  التنسيق والتشاور بخصوص كل المحاور الاستراتيجية التي تضمنها هذا المخطط  الوطني لمكافحة السرطان 2015-2019 ".وأوضح أن أكتوبر الوردي والصالون الوطني لمكافحة هذا الداء "محطة حقيقية"  لتجديد العزم لتسخير كل الامكانات وتجنيد كل الطاقات واستغلال كل فرص العلاج  في الشفاء وحق المرضى في معيشة كريمة كباقي المواطنين.

وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بما تم القيام به لحد اليوم من طرف الدولة عن  طريق المخطط الوطني لا سيما "تحسين عروض العلاج في مجال التداوي الكيميائي  والتداوي بالأشعة"، كاشفا أنه وبفضل جهود الجميع تم إنشاء "41 مصلحة و77 وحدة  للعلاج الكيميائي تشتغل بصفة عادية عبر مختلف مناطق الوطن و تشغيل 37 مسرعا،  10 منها في القطاع الخاص، في انتظار استلام 12 مسرعا آخرا جديدا للتداوي  بالأشعة قبل نهاية السنة الجارية".

كما أفاد حسبلاوي أنه سيتم استلام، قبل نهاية 2018، مراكز  لمكافحة السرطان "للوادي وبشار" و "أدرار وتيزي وزو"، ملفتا النظر على ضرورة  الإشادة بمجهودات الدولة لتسخير، في مجال وفرة الدواء، كل الاعتمادات المالية  لتزويد المؤسسات الصحية بالأدوية والمستلزمات الضرورية لمعالجة مرضى السرطان،  حيث بلغت نفقات الأدوية الخاصة بهذا المرض 60 بالمائةûكما قال  من مجموع رقم  الأعمال المسجل من طرف الصيدلية المركزية للمستشفيات".

أما في مجال الوقاية، فقد أوضح الوزير أنه تم وضع مخطط مدعوم بآليات  قانونية وتنظيمية لمكافحة عوامل الخطر مثل التدخين والإفراط في تناول الكحول  والإدمان على المخدرات، إلى جانب التحسيس لتطوير أنماط معيشية سليمة. وبخصوص تحسين وتعزيز نظام الإعلام الصحي، ذكّر الوزير اعتماد وزارته سجلات  للسرطان التي تم ربطها بشبكة وطنية لسجلات السرطان على المستوى الوطني.وقد تم بالمناسبة، عرض شريط حول الانجازات التي قامت بها الجزائر في  العشر السنوات الأخيرة لمكافحة مرض السرطان. للإشارة فقد حضر هذا افتتاح الصالون كلا من وزير الا تصال، كمال كعوان ووزير  العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي  و ممثلون عن المنظمات الدولية وسفراء البلدان العربية.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات