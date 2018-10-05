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إطلاق عملية اختيار المواقع لبرنامج عدل 2 عبر 31 ولاية

  05 أكتوبر 2018 - 11:45   قرئ 68 مرة   0 تعليق   الوطني
إطلاق عملية اختيار المواقع لبرنامج عدل 2 عبر 31 ولاية

تم أمس إطلاق عملية اختيار  المواقع الثالثة لفائدة مكتتبي عدل 2، حيث تم عرض 73.317 وحدة سكنية لعملية  الاختيار عبر 31 ولاية، حسبما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين  السكن وتطويره، روبة السعيد.

وحسب التوضيحات المقدمة بحضور وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، فان الموقع الالكتروني لاختيار المواقع سيبقى مفتوحا إلى حين استكمال  العملية من طرف مكتتبي عدل 2 المبرمجون ضمن هذه العملية التي تندرج في إطار برنامج 120.000 مسكن الذي تم إطلاقه لسنة  2018وتخص العملية ولايات الجزائر والشلف والاغواط  وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو  وجيجل وسطيف.كما مست العملية ولايات سعيدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ووهران والبيض وبومرداس والطارف وتيسمسيلت و سوق اهراس وتيبازة وعين الدفلى وغليزان. 

وتقدر حصة العاصمة بالنسبة لاختيار المواقع بـ قرابة 8000 مكتتب وعنابة بـ 5000  مكتتب ووهران بـ 7000 مكتتب وقسنطينة بـ 3000 مكتتب. ويمكن للمكتتب الذي تغيرت وضعيته العائلية أن يقوم بالتأشير في الخانة  المناسبة لتوضيح عدد أفراد الأسرة. كما سيتم خلال الأسبوع المقبل برمجة المكتتبين الذين اختاروا مواقع سكناتهم  لاستخراج أوامر الدفع من اجل تسديد الشطر الثالث من قيمة السكن. فحسب المدير العام للوكالة سيتم إطلاق عملية ثانية لمنح شهادة ما قبل  التخصيص للمكتتبين الذين تعدت مشاريعهم الـ 70 في المائة من الانجاز في وقت  لاحق.وستمنح الفرصة للمكتتبين غير المبرمجين ضمن هذه الحصة في آجال لاحقة. يذكر انه تم فتح المواقع لاختيار السكنات لفائدة 78.000 مكتتب في برنامج عدل  2 شهر ديسمبر الماضي.

 

 

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