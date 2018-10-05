المجاهدون ينتفضون "نصرة" لرئيس الهيئة التشريعية

بدة ينفي تورّطه في "التخلاط" لبوحجة ويؤكّد قرب تسوية الأزمة

استبعد وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدّة، في أول تعليق له على الأزمة التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان اللجوء إلى حلّ هذه الهيئة التشريعية، مؤكداً أنّ "الأزمة التي انطلقت قبل أسبوع في طريقها نحو التسوية".

أكد بدة، في تصريح للصحافيين على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة الخميس، إنّ الحديث عن حلّ البرلمان أمر سابق لأوانه، مؤكدا في نفس الوقت أن حل الأزمة التي يمر بها المجلس منذ نحو أسبوع في طريقها إلى التسوية .ونفى وزير العلاقات مع البرلمان، الذي سبق له وأن كان نائبا في المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية الحالية، عن حزب جبهة التحرير الوطني، قبل استدعائه لعضوية الحكومة، أن يكون وراء الحملة التي تطال السعيد بوحجة، بعدما حضر اجتماع ليلة الخميس إلى الجمعة ما قبل الماضي، الذي جمع الكتل البرلمانية الممثلة لـ"التحالف الرئاسي" للشروع في جمع التوقيعات للإطاحة بالرجل الثالث في الدولة، كما رفض التعليق على مدى قانونية مسألة سحب الثقة من بوحجة، معتبرا أنها شأن داخلي للبرلمان.

وحاول بدّة، أن يظهر بمظهر عضو الجهاز التنفيذي الذي ليس له علاقة بما يحدث في السلطة التشريعية، فقال إنّه يؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات، لكنّه اعتبر أن حضوره اجتماع لجنة التنسيق التي عقدت بمقر الحزب الأسبوع الماضي برئاسة الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس كان بصفته مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني.

وأكد وزير العلاقات مع البرلمان، أن الحكومة تتابع عن كثب الوضع خاصة وأن البرلمان الذي يعد سلطة تشريعية شريك لها. وبخصوص إمكانية تأخر مناقشة مشروع قانون المالية 2019 على مستوى البرلمان بسبب تجميد نشاطات المجلس، أجاب الوزير بأن "مناقشة هذا القانون سابق لأوانه ونحن في بداية أكتوبر وأن الوضع الذي يعرفه المجلس لم يتجاوز الأسبوع ".

في السياق، أصدرت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي يرأسها السعيد عبادو، الخميس، بيانا تعلن فيه دعمها لرئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، ضد الحملة التي يتعرض لها داخل البرلمان. واعتبرت المنظمة، أن ما تعرض له بوحجة من اتهامات من قبل المطالبين برحيله "تطاول على ماضيه المشرف ومحاولة واضحة للنيل من تاريخ المجاهدين"، ووصفت ذلك بـ"السابقة الخطيرة التي تستلزم الوقوف بحزم أمام أي تجاوز ضد المجاهدين".

وناشدت المنظمة الوطنية للمجاهدين، جميع القوى الوطنية الفاعلة بالوقوف إلى جانب خيار استقرار مؤسسات الدولة والمحافظة على ثوابتها، والتمسك بالدستور وقوانين الجمهورية، مشددة على ضرورة "تجنب الصراعات والحسابات السياسوية الظرفية المغرضة لدى بعض الأطراف ومعالجة القضايا بكل تبصر وحكمة ورزانة ومسؤولية، حرصا على حماية الدور المنوط بمؤسسات الدولة". كما أبدت المنظمة تمسكها بخيار استقرار مؤسسات الدولة، مشددة على أن ضرورة تغليب لغة الحوار الذي اعتبرته "الطريق الوحيد الكفيل بتغليب المصلحة الوطنية وسد المنافذ أمام المتربصين بمكتسبات الشعب الجزائري وضرب تطلعاته المشروعة".

حكيمة ذهبي