فيما حدد الأسبوع المقبل لعملية تسديد الشطر الثاني من المستحقات المالية

73 ألف مكتتب "عدل2" اختاروا مواقع سكناتهم في المرحلة الثالثة عبر 31 ولاية

• منح شهادات ما قبل التخصيص للمكتتبين قبل نهاية العام

مكّنت وزارة السكن والعمران المدينة 73 ألف مكتتب في الصيغة السكنية البيع بالإيجار لسنة 2013 من إختيار مواقع سكناتهم عبر 31 ولاية، وشملت العملية التي تعد الثالثة من نوعها، كل المستفيدين الذي سددوا الشطر الأول من القيمة الإجمالية للسكن، والبالغ عددهم بالعاصمة قرابة 08 آلاف مكتتب، وحسب وزير القطاع عبد الوحيد طمار فإن برمجة هؤلاء لاستخراج أوامر الدفع من أجل تسديد الشطر الثاني سيتم خلال الأسبوع المقبل، كما سيتم منح شهادات ما قبل التخصيص للمكتتبين الذين أقدموا على اختيار مواقع سكناتهم وبلغت الأشغال بمواقعهم أزيد من 70 في المائة.

أوضح وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار في تصريح له على هامش إطلاق عملية إختيار مواقع السكنات لفائدة أكثر من 73 ألف مكتتب في برنامج عدل 2، أن عملية متابعة المشاريع، تتم بشكل دقيق وذلك بعد الانتهاء من حل مسائل التمويل والعقار، مضيفا أنه و تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فإن العمل على تسريع وتيرة الانجاز، وتسليم السكنات للمواطنين تبقى أولوية الحكومة، مع الحرص على تزويدها بالمرافق الصحية والتربوية والأمنية، و الالتزام بتحسين الجودة والنوعية لخلق فضاءات مدمجة.

في ذات السياق، أكد طمار أن الأمور باتت واضحة بالنسبة لتمويل برامج "عدل" في الوقت الحالي، وهو ما يستدعي تكثيف العمل من أجل دفع وتيرة الأشغال، مضيفا أن هذه الإجراءات ستساهم في طمأنة المواطنين الذين سددوا الدفعات الأولى من قيمة السكن، وأن القطاع شرع حاليا في عملية اختيار الأراضي وإطلاق الدراسات الخاصة ببرنامج سنة 2019 والذي يتضمن 90 ألف وحدة سكنية، في انتظار المصادقة على مشروع قانون الماليةمن طرف البرلمان بغرفتيه، ليتم الانطلاق في الأشغال مع بداية سنة 2019.

إطلاق 120 ألف سكن "عدل 2 " قبل نهاية السنة

أوضح الوزير أنه سيتم الانتهاء من إطلاق كافة مشاريع البرامج المسجلة سنة 2018 والمقدرة في مجملها بـ 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" قبل نهاية السنة الجارية، و يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير، إعفاء القروض البنكية الموجهة لإنجاز 90 ألف وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار من الفوائد، فيما شهدت سنة 2018 تسجيل انجاز 120 الف وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" وبرمجة انجاز 80 ألف سكن ريفي و70 ألف سكن عمومي مدعم، مضيفا أن صيغة البيع بالإيجار" عدل" تمثل نسبة 17 في المائة فقط من مجموع برامج الحكومة للإسكان ، فيما تمثل صيغة السكن الريفي نسبة 37 في المائة و تشمل 10 آلاف وحدة سكنية ريفية موجهة للجنوب و10 آلاف وحدة سكنية ريفية للهضاب العليا، إلى جانب ذلك، تم تخصيص حوالي 50 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة الترقوي المدعم.

غلاف مالي معتبر لاستكمال أشغال إنجاز 200 ألف سكن في 2019

وبخصوص عمليات التهيئة الخارجية للأحياء السكنية، والتي حالت دون تسليم العديد من الوحدات السكنية الجاهزة، ذكر الوزير بتخصيص غلاف مالي معتبر لاستكمال الأشغال بمحيط أزيد من 200 ألف وحدة سكنية، والتي ستنطلق بداية شهر جانفي المقبل، مما سيسرع آجال التسليم وتم عرض 73 ألف و317 وحدة سكنية لعملية الاختيار المواقع السكنية لفائدة مكتتبي برنامج "عدل2" عبر 31 ولاية وتخص العملية ولايات الشلف و الاغواط وام البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة وتلمسان و تيارت وتيزي وزو والجزائر و جيجل و سطيف، وسعيدة وسيدي بلعباس وعنابة و قالمة و قسنطينة والمدية و مستغانم والمسيلة ووهران والبيض وبومرداس والطارف و تيسمسيلت و سوق اهراس و تيبازة وعين الدفلى و غليزان، يضيف نفس المصدر.

و أفاد طمار أن عدد المكتتبين بالعاصمة في عملية اختيار المواقع بلغ قرابة 08 آلاف مكتتب و عنابة بـ 05 آلاف مكتتب ووهران بـ 07 آلاف مكتتب و قسنطينة بـ 03 آلاف مكتتبوسيتم خلال الأسبوع المقبل برمجة هؤلاء لاستخراج أوامر الدفع من أجل تسديد الشطر الثاني من قيمة السكن وحسب طمار فسيتم منح شهادات ما قبل التخصيص -بالنسبة للمكتتبين الذين أقدموا على اختيار مواقع سكناتهم وبلغت الأشغال بمواقعهم أزيد من 70 في المائة قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا أن الوكالة تعمل على تطوير ركائز التعامل عن بعد مع المكتتبين ويتم التحضير حاليا لإطلاق تطبيق جديد يعتمد الدخول إليه على الرقم السري للمكتتب حيث يتمكن هذا الأخير من تتبع مسار ملفه ومستوى الأشغال بموقع سكنه ، مع تمكينه من القيام بباقي الإجراءات عن بعد.

"عدل" ترفض أزيد من 16400 طعن

وبالنسبة لملف الطعون قال طمار أن "هذا الأخير سيغلق قبل نهاية السنة الجارية حيث سيتم الضبط النهائي للملفات، وفي إطار برنامج عدل 1 تم قبول 9311 طعن من بين 14.065 طعن ورفض 3151 طعن فيما تم قبول 1063 طعن بتحفظ أما في إطار برنامج عدل 2 فقد تم قبول 6691 طعن من بين 39974 طعن مودع لدى مصالح القطاع، ورفض 13333 وتم قبول 2298 طعن بتحفظ وتنظر مصالح القطاع حاليا في أزيد من 17 ألف طعن في إطار برنامج عدل 2 والتي مازالت قيد الدراسة، وأكد طمار أنه سيكون للوكالة نظرة "دقيقة" عن مستوى تقدم الأشغال في الورشات والتي ستكون موثقة بالصور، من خلال إدراج تقنيات جديدة في الإعلام الآلي، وفي موضوع ذي صلة أشار الوزير إلى قيام الوزارة بتوسيع دائرة التحقيق حول البطاقية الوطنية للسكن وذلك على مستوى الوزارة ومديريات الحفظ العقاري إلى جانب بطاقية الحالة المدنية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، " من أجل تشكيل نظرة شاملة عن المكتتبين ومنح كل ذي حق حقه".

نبيل شعبان