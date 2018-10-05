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13 ولاية لم يتم فيها اختيار هذا التخصص

حجار يكشف عن إلغاء تخصص العلوم السياسية والبيطرة

  05 أكتوبر 2018 - 14:31   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الوطني
حجار يكشف عن إلغاء تخصص العلوم السياسية والبيطرة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار اول امس عن الغاء بعض التخصصات بالمؤسسات الحامعية بالنظر الى عزوف الطلبة عنها منوها انه من اصل 25جامعة هناك 13 ولاية لم يتم فيها اختيار تخصص علوم السياسية.

تحدث المسؤول الاول عن قطاع التعليم العالي و البحث العلمي خلال جلسة بمجلس الامة عن ضرورة اعادة النظر في خارطة التكوين على مستوى المؤسسات الحامعية ،منوها ان هناك هناك عزوف تام للطلبة فيما يخص بعض التخصصات من بينها العلوم السياسيةو البيطرة  ،و اضاف ذات المتحدث ان السنة الجامعية الجديدة شهدت تحويل طلبة العلوم السياسية من جامعة باتنة الى جامعة قسنطينة و هذا بسبب تسجيل 19طالب فقط ان في هذا التخصص مؤكدا ان هناك 13 ولاية من اصل 25لم يتم فيها اختيار هذا التخصص

للاشارة فقط فانما طلبة العلوم السياسية على السمتوى الوطني رفعوا جملة من المطالب الاسبوع الماضي من اجل رد الاعتبار لهذا التخصص. و العمل على خفض معدل القبول من اجل السماح لاكبر عدد بالاتلحاق به ناهيك عن انصافهم فيما يخص مسابقات التوظيف التي حرموا منها .

أمينة. ص

 

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