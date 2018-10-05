طالبوا الوزارة الوصية بتنفيذ مطالبهم المهنية والاجتماعية

موظفو المخابر لقطاع التربية يهددون بالاحتجاج

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر التابعة لقطاع التربية الوطنية، تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات مديريات التربية في كل من باتنة بالنسبة لولايات الجهة الشرقية، البليدة بالنسبة لولايات الجهة الوسطى، وتلمسان بالنسبة لولايات الجهة الغربية وذلك سيتم تحديد تاريخها خلال الأيام القليلة القادمة، و ذلك في حال عدم تجسيد الوزارة لمطالبها المهنية والاجتماعية التي تضمنتها أرضية المطالب المرفوعة في إطار التكتل النقابي في قطاع التربية.

أكدت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر التابعة لقطاع التربية الوطنية تمسكها بأرضية المطالب المدرجة في مختلف بيانات تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات وخاصة ما تعلق بحماية الحريات النقابية، قانون التقاعد، قانون العمل، و حماية القدرة الشرائية، و كذا تمسكها بالمطالب المرفوعة في إطار التكتل النقابي في قطاع التربية والمتمثلة في الإسراع في تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12/240 ، ومعالجة اختلالاته والتطبيق الفوري للمرسوم 14/266 المحدد لإعادة تصنيف وادماج حملة شهادتي الليسانس والدراسات الجامعية التطبيقية .

و شددت في بيان صدر عنها تسلمت المحور اليومي نسخة منه على ضرورة تعديل وتنقيح مواد القانون الأساسي الخاصة بسلك موظفي المخابر حيث تضمن، إعادة تصنيف الملحق بالمخبر في الصنف 10، و إعادة تصنيف الملحق الرئيسي بالمخبر في الصنف 12، و إضافة رتب جديدة طبقا لشبكة مستويات التأهيل الواردة في المرسوم 14- 266 على غراررئيس الملحقين بالمخبر في الصنف 13، رئيس المخابر في الصنف 15 ومفتش مخابر التربية الوطنية في الصنف 17، كما تطالب الوزارة باستفادة كل موظفي السلك من الترقية والإدماج في الرتب الأعلى المستحدثة حسب آليات الترقية، و تعميم الاستفادة من العلاوات والتعويضات، بالاضافة الى إعادة النظر في طريقة حساب عدد المناصب المالية القاعدية لموظفي السلك بالمؤسسة التربوية على أساس التخصص ومعامل الخدمة، و تفعيل الفحص الطبي الشامل وتحسين ظروف العمل وسبل الوقاية والسلامة في المخابر بإعادة تهيئتها طبقا للمواصفات والمعايير التقنية .

نبيل شعبان